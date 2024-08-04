蘇林膺越共總書記 「外交不變」 完成阮富仲任期 會否兼任國家主席惹關注

67歲的蘇林當選越共總書記後舉行記者會，表明對外政策不變，內政上則將堅決反貪，着力建立廉潔、選賢任能、有信譽的幹部團隊。與此同時繼續促進投資、生產、經營，設法利用社會資源促進越南持續發展、保護環境與應對氣候變化。

習近平：願一道引領中越命運共同體建設

蘇林是公安部長出身，在阮富仲發起的「熔爐」反腐運動中發揮關鍵作用，今年5月才當選國家主席，接替親信涉貪墮馬的武文賞，阮富仲死前一日暫代其總書記職務。蘇林如今將完成阮富仲餘下任期，直至2026年初的越共十四大，暫未知他會否兼任國家主席到那時候。

路透社引述越南官員和外交官表示，越共在討論下任國家主席人選，以便蘇林專注於總書記職務。倘若蘇林身兼黨政最高職位，將有利他集權領導國家，或令越南由集體決定變得較專制。越南最重要職位「四柱」依次為越共總書記、國家主席、政府總理和國會主席。

法新社援引分析家指，蘇林以反貪擊倒政敵上位，其盟友現已佔據公安部長等關鍵位置，新一輪反貪行動恐會影響該國穩定。

各國黨政單位紛紛向蘇林致賀，其中習近平在賀電表示欣悉蘇林當選越共總書記，強調中越是山水相連的社會主義友好鄰邦，願同蘇林總書記同志一道，引領中越命運共同體建設走深走實。

美續列「非市場經濟國家」 越抗議

另外，美國商務部上周五（2日）宣布，經美國國內產業和越南政府的意見全面評估，宣布維持定義越南為「非市場經濟國」。這意味着作為全球生產供應鏈重要一環的越南將無法避免美方反傾銷稅，出口將受打擊，越南工貿部昨表示遺憾，外交部則敦促美國盡快履行全面戰略伙伴關係的承諾。

（越通社/金融時報/路透社/法新社）