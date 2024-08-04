俄釋囚嘆寧留俄 稱難忍用殺人犯換自由

因為批評俄羅斯入侵烏克蘭而被監禁的亞辛（Ilya Yashin），上周五（2日）與另外兩名獲釋者皮沃瓦羅夫（Andrei Pivovarov）和卡拉-穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）在德國波恩開記者會。亞辛表示，他覺得以自己獲取自由來交換一個殺人犯（德國在換囚行動中釋放殺害前車臣叛軍將領的俄羅斯特工）獲釋是「難以忍受」，亦不希望離國換取自由，故在離開流放地前曾簽署聲明，表明不同意「被交換」，但仍被安排離開。對於將來，他說：「我們要繼續從事政治活動，我們明白自己的責任。我不知道如何在俄羅斯境外開展俄羅斯政治活動，但我會努力學習。」另外二人都表達相似立場。

另一方面，俄羅斯承認一對在斯洛文尼亞當間諜的夫婦一直對子女隱瞞身分，直到全家一起從土耳其返俄，子女才在機上得知父母是特務。克宮發言人佩斯科夫上周五（2日）證實，獲釋的杜爾特塞夫（Dultsev）夫婦假扮阿根廷人，2017年到斯洛文尼亞首都盧布爾雅那生活。斯洛文尼亞傳媒N1報道引述消息人士報道，該對夫婦以當地為基地，前往其他北約和歐盟國家，向其他間諜傳達來自莫斯科的信息和金錢，2022年落網，當局接走其子女暫時照顧。

俄間諜夫婦瞞身分 子女返俄方知國籍

佩斯科夫說，間諜夫婦現年11歲的女兒和8歲的兒子一直自以為是阿根廷人，不諳俄語，普京迎接他們時也是用西班牙語歡迎他們，兩名孩子甚至不知道誰是普京，探問誰是迎接者。佩斯科夫聲言「這是他們（間諜）為工作奉獻而作出的犧牲」。

（CBS/華盛頓郵報/CNN）