賀錦麗夠票贏民主黨總統提名 明公布副手

哈里森稱在投票開始僅一天內，賀錦麗就獲得超過五成黨代表支持，「她獲民主黨壓倒性支持，並將帶領我們團結一致，在11月擊敗特朗普」。約4000名黨代表參與投票，賀錦麗已取得超過獲提名的2350票門檻。

《華盛頓郵報》前日引述消息報道，賀錦麗周末會跟最後入圍的6名副手人選面談，即肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）、伊利諾伊州長普里茨克（JB Pritzker）、賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）、明尼蘇達州長沃爾茨（Tim Walz）、運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）及亞利桑那聯邦參議員凱利（Mark Kelly）。他們都被認為有助身為首名亞裔和非裔總統候選人賀錦麗吸納白人男性票。部分民主黨人希望賀錦麗選擇夏皮羅為副手，認為他能幫助民主黨贏得關鍵游離州賓夕法尼亞，但部分黨內人士對夏皮羅曾狠批挺巴人校園示威的立場感擔憂。

賀錦麗7月吸金力勝特朗普 9．4辯論

賀錦麗出選後「吸金力」強勁。其競選團隊前日宣布，團隊7月收到的政治捐款為3.1億美元（約24.18億港元），較共和黨總統候選人特朗普同月籌得的1.39億美元多逾一倍，且當中三分之二款項來自首次捐款人。

另一方面，特朗普前日表示，已接受霍士新聞邀請，9月4日在賓夕法尼亞州與賀錦麗舉行總統候選人辯論。

（路透社/法新社/華盛頓郵報/金融時報）