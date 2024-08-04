美調航母赴中東 應對伊朗及真主黨報復

伊朗官員稱報復前不預先通知

美國國防部稱，防長奧斯汀已下令採取3項措施：（一）「林肯」號航母戰鬥群從東太平洋出發，接替即將回國、目前位於阿曼灣的「羅斯福」號航母戰鬥群；（二）加派更多具導彈防禦能力的巡洋艦和驅逐艦至美軍歐洲司令部和負責中東的中央司令部，並加強中東區內的陸基導彈防禦部署；（三）增派一支戰鬥機中隊到中東以加強防空能力。

五角大樓未有交代將增派至中東的巡洋艦和驅逐艦資料，但《華盛頓郵報》上周五引述一名知情華府官員稱，在「羅斯福」號周邊的「丹尼爾．井上」號等數艘驅逐艦已為調編起航，5艘目前已身處地中海東部的軍艦亦可奉召馳援以色列。

德黑蘭今年4月向以色列發射逾300架無人機和導彈，但事前向西方通報，好讓美、以和西方盟國有足夠時間準備應對，擊落大部分來襲武器。不過，《華爾街日報》報道，美國和阿拉伯國家的外交官目前正遭遇伊朗和真主黨的「憤怒沉默」，報道引述一名伊朗外交官稱，西方打算要伊朗收手的嘗試將會徒勞無功，「以色列已越過所有紅線，我們的反應會快速而且重大」。報道引述前白宮國安會敘利亞事務主任泰布勒（Andrew Tabler）指出，通報減少意味誤判對對手下一步動作的風險增加，《華爾街日報》稱這或令局勢陷入惡性循環，而非像4月那次般的有限度以牙還牙。

（華爾街日報/華盛頓郵報/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）