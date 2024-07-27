紐時：伊朗急搜捕哈尼亞遇刺涉案者 革命衛隊歸咎「短程發射物」爆炸 變相否認「遙控炸彈」說　

事發後封場拉人 查機場紀錄尋兇

《紐時》引述兩名知情伊朗官員報道，哈尼亞遭暗殺案現由革命衛隊負責間諜活動的專門情報單位接手調查，希望能找出策劃、協助和實施行動的暗殺小隊成員。涉事迎賓館隸屬革命衛隊，用作舉行內部高層會議及招待貴賓，哈尼亞以往到訪德黑蘭時經常入住同一房間。伊朗官員透露，襲擊發生後，安全人員隨即隔離迎賓館所有職員，拘捕部分人，並沒收所有電子設備，包括個人手機；另一支分隊則盤問負責德黑蘭保安的高級軍官及情報官員，扣押多人直至調查完成為止。

安全人員又鉅細無遺搜查事發迎賓館，包括審視過往數月的監控影像和賓客名單，以及職員出入紀錄。伊朗官員向《紐時》表示，迎賓館職員經嚴格篩選，均來自革命衛隊及相關準軍事組織巴斯基（Basij）的下級人員。調查另一重點是德黑蘭的國際和國內線機場，安全人員翻查過去數月的出入境大堂監控影像及航班紀錄，當局認為摩薩德的暗殺小隊成員仍在伊朗，矢志捉拿他們。

英媒：以原擬5月暗殺 後改僱伊朗特工下手

革命衛隊昨稱，迄今調查顯示哈尼亞死於事發一刻從其住處外發射、攜有7公斤彈頭的「短程發射物」爆炸，表明以方會因暗殺哈尼亞在適當時間和地點受嚴懲，又指控美國許可這次暗殺。這變相拒認西方和以色列傳媒說法，即以方約兩個月前在迎賓館埋藏爆炸裝置，等待機會以遙控引爆。

《每日電訊報》前日引述兩名革命衛隊成員報道，以色列原計劃今年5月趁哈尼亞到伊朗出席墜機身亡的總統萊希喪禮時暗殺他，但當時迎賓館內有大量人群，評估過後認為計劃可能失敗，終取消行動，改由兩名摩薩德僱用的伊朗特工在哈尼亞有機會下榻的迎賓館3個房間內安放爆炸裝置，待確認他身處其中一間房內後，於伊朗境外遙距引爆炸彈。閉路電視拍得涉事特工於數分鐘內偷偷進出賓館內多個房間，相信他們裝完炸彈後已逃離伊朗，但仍留下線人。其一知情革命衛隊成員表示，伊朗政府已肯定摩薩德從革命衛隊負責高層官員保安的Ansar al-Mahdi保護單位招聘特工。

哈梅內伊傳召軍官 盼堵內部漏洞

報道又引述該知情革命衛隊成員稱，這次安全漏洞令所有人蒙羞，革命衛隊聖城旅司令卡阿尼（Esmail Qaani）已解僱、拘捕甚至可能處決涉事人員，最高領袖哈梅內伊過去兩日多次傳召革命衛隊所有指揮官，「現時對哈梅內伊來說，堵塞內部安全漏洞比對外尋求報復更重要」。

（紐約時報/每日電訊報）

（以色列-哈馬斯戰爭）