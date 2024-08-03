美俄領袖高調接見獲釋國民 拜登讚外交壯舉 普京感謝對國忠誠

普京擬見涉及軍方人士商去向

普京當天率領俄羅斯聯邦安全局（FSB）、聯邦對外情報局（SVR）首長以及防長到莫斯科一處機場，親自迎接載有因涉在柏林殺害前車臣叛軍將領而被德國判囚終身的FSB特工克拉西科夫（Vadim Krasikov），以及被指長期以假身分潛伏在斯洛文尼亞從事對北約和歐盟間諜工作的杜爾特塞夫（Dultsev）夫婦等8名獲釋俄羅斯國民的專機。普京感謝當中跟軍方有直接聯繫的人為俄羅斯「盡忠職守」，稱「祖國永未忘記」他們，政府將向他們頒發國家獎項。普京亦表示稍後將正式接見這些軍方人士，討論他們的未來去向。

拜登跟副手賀錦麗亦於周四晚到馬里蘭州安德魯斯空軍基地，親自迎接獲俄方釋放的《華爾街日報》美籍記者格爾什科維奇、退役美國海軍陸戰隊隊員惠蘭、擁美俄雙重國籍的「自由歐洲電台/自由電台」記者庫爾馬舍娃，以及擁美國綠卡的英俄雙重國籍俄羅斯異見人士卡拉—穆爾扎。

4人獲釋返國途中，拜登在白宮橢圓形辦公室強調對「遭錯誤關押」的他們能回家感到欣慰和心情激動，並安排家屬跟他們電話對話。卡拉—穆爾扎在電話另一邊哽咽稱，本以為要死在獄中，向家人稱「我還是覺得自己正在鄂木斯克的牢房裏睡覺，而不是聽見你們的聲音」。

對於今輪換囚，拜登形容這是「外交和友誼的壯舉」，讚揚美國盟友「大膽勇敢的決定」。賀錦麗則讚揚拜登，形容換囚成功「非凡印證了由明白外交力量的人出任總統的重要性」。路透社稱，今次換囚或能為賀錦麗爭取入主白宮加分。

美媒：拜登說服歐兩國放犯

西方傳媒報道，美俄為今次換囚秘密談判了近一年，俄羅斯的最大要求是讓克拉西科夫獲釋，但德國並不願意釋放在該國首都光天化日下殺人的他。美國白宮國家安全顧問蘇利文說，為了說服德國，「從最高層的總統以降，都需要與我們的德國對口官員展開廣泛外交接觸」。直到今年4月，德國總理朔爾茨訪問美國時向拜登表示，「為了拜登」可放克拉西科夫。《紐約時報》則指，讓換囚最終能順利落實的關鍵，來自上月21日拜登宣布放棄競逐連任前1小時跟斯洛文尼亞總理戈洛布通電話，戈洛布同意釋放杜爾特塞夫夫婦。

蘇利文周四確認，此前亦有爭取莫斯科釋放俄羅斯最大反對派領袖納瓦爾尼，但不幸他今年2月死於獄中。賀錦麗周四致電納瓦爾尼遺孀尤莉婭討論今次換囚，並對尤莉婭表達支持。尤莉婭感謝美國協助促成換囚，又呼籲國際社會繼續努力，讓更多俄羅斯政治犯重獲自由。

（CBS/CNN/紐約時報/路透社/法新社/中央社）