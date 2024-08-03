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尼日利亞多城示威 抗議政府管治不力

【明報專訊】尼日利亞多座城市周四（1日）爆發示威，抗議糧食危機和政府管治不力，要求當局平抑燃料等物價，控制近40%的通脹率。警方向天開槍及施放催淚彈鎮壓，人權組織昨指最少13人喪生，逾300人被捕。

警放催淚彈鎮壓 人權組織稱13死

示威者高呼「我們飢餓」，部分示威演變成暴力，有人縱火搶掠，又有人襲警。路透社報道，首都阿布賈警方施放催淚彈驅散群眾。國際特赦組織周五稱，連串衝突造成13人死亡，其中蘇萊賈州（Suleja）6死數十傷，邁杜古里州（Maiduguri）4死，卡杜納州（Kaduna）最少3死。卡杜納州警方否認實彈鎮壓。北部卡諾州（Kano）政府宣布周四實施宵禁後，當地示威大致平息，但有示威者表明在訴求達成前會繼續上街。

今次是尼日利亞自2020年反警暴抗爭以來最大規模示威，事緣總統提努布（Bola Tinubu）去年5月上台後撤銷燃料補貼，以減少政府支出，觸發日用品等價格上漲，今年6月通脹率按年上升34.19%，是28年新高，而食品通脹率達到40％，燃料價格是一年前的三倍。

社運領袖眼見肯尼亞6月暴力示威成功迫使該國政府撤銷開徵新稅項後，在網上呼籲周四起作「10天憤怒」抗爭，「終結不善管治」。

提努布於示威爆發前已呼籲民眾冷靜，周一簽署法案把全國最低工資調高133%至每月7萬奈拉（約322港元）。他亦批准了撤銷食品進口稅，總統辦公室稱這將有助應對糧食通脹。

（法新社/路透社/CNN/彭博社/半島電視台）

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