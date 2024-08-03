委國反對派號召示威 抗議大選結果

美稱反對派勝選籲交接 馬杜羅促停干涉

委內瑞拉國家選舉委員會宣布總統馬杜羅在周日總統大選勝出，被質疑與選情不符。馬查多（Maria Corina Machado）於社交平台發文說：「我們必須保持堅定、有條有理和動員，為7月28日實現歷史性勝利感到驕傲，並意識到為了主張勝利，我們也會奮鬥下去。」她重申，反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是合法贏家，並直指全國大部分投票所的計票結果均顯示，岡薩雷斯獲得67%選票，遠超馬杜羅的30%。

憂生命安全 馬查多稱已赴秘密地點暫避

有「鐵娘子」之稱的馬查多較早前在《華爾街日報》撰文稱，在馬杜羅獲選舉委員會宣告勝選引發爭議後，她一直因為「擔憂自己的生命」而避風頭。馬查多先前被忠於馬杜羅的機關禁止參選，她說，大部分反對派人物目前都在避風頭。馬查多還寫道，「我可能因為寫了這些話而被捕」，並呼籲「那些拒絕威權主義並支持民主的人，加入委內瑞拉人民的崇高大業」。

美國國務卿布林肯周四發表聲明，稱有「確鑿證據」顯示岡薩雷斯在委內瑞拉總統大選中以「無法超越的優勢」勝出。他說：「由馬杜羅掌控的國家選舉委員會公布的結果有明顯瑕疵，不能代表委內瑞拉人民的意願。」他表示，現在是委內瑞拉各派討論和平權力交接的時候。

巴西、哥倫比亞和墨西哥亦加入美國和歐盟之列，要求委內瑞拉政府公布詳細點票結果。阿根廷周五宣布承認岡薩雷斯為總統當選人。

與政府同一陣營的選委會宣布馬杜羅拿下51%選票。馬杜羅聲稱握有勝選證據，「隨時可以提出100%的紀錄」。馬杜羅周四表示，委內瑞拉人民才是賦予權力並作出決定的一方，美國應該停止干涉委內瑞拉總統大選。

（華爾街日報/紐約時報/法新社）