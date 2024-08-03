抵抗軸心同意報復 航空公司撤以黎航班

【明報專訊】以伊朗為首的反美國與以色列同盟「抵抗軸心」成員，周三（7月31日）在德黑蘭跟伊朗官員會面，討論黎巴嫩真主黨指揮官舒凱爾及哈馬斯政治局主席哈尼亞本周先後被殺的報復行動。以色列面臨報復攻擊之際，有航空公司開始取消分別來往以色列和黎巴嫩的航班，外國政府亦呼籲在當地公民撤離。
以軍周二稱空襲黎巴嫩首都貝魯特南面市郊擊斃舒凱爾後，哈尼亞周三凌晨在伊朗遇刺身亡，伊朗及哈馬斯指摘是以色列所為，伊朗最高領袖哈梅內伊警告會對哈尼亞在德黑蘭被殺施以嚴懲。法新社引述真主黨消息人士稱，抵抗軸心的與會者開會時討論了兩個方案，一個是所有成員「同時出拳」；另一個是依次打擊以色列，形成「組合拳」。
真主黨領袖納斯魯拉周四出席舒凱爾喪禮時警告，真主黨必會回應以色列殺害舒凱爾及哈尼亞，指兩人之死越過紅線。他又表示真主黨跟以色列的衝突已踏入新階段。
英國加的夫大學真主黨研究學者薩阿德（Amal Saad）稱，抵抗軸心成員很可能會協調行動，將更進一步加深伊朗及它在區內支持的組織之間的戰術協調，即真主黨、哈馬斯、傑哈德、也門胡塞武裝及伊拉克民兵組織「人民動員」。親伊朗「伊拉克伊斯蘭抵抗組織」向法新社表示，伊朗將在伊拉克、也門及敘利亞的盟友參與下發起首輪行動，真主黨及後展開第二輪攻擊。
因應伊朗的潛在報復行動，有航空公司已取消分別來往以色列和黎巴嫩的航班，或如新加坡航空、台灣長榮航空等，其航班改道繞過伊朗和黎巴嫩領空。
美將供以國新一批防衛軍備
美國白宮周四發聲明，指總統拜登當天跟內塔尼亞胡通電話時表示，美國會支持以色列抵禦威脅，包括提供新一批防衛軍備。有美國官員指，國防部已跟美國中央司令部討論如何調整美軍在該地區兵力部署。