抵抗軸心同意報復 航空公司撤以黎航班

以軍周二稱空襲黎巴嫩首都貝魯特南面市郊擊斃舒凱爾後，哈尼亞周三凌晨在伊朗遇刺身亡，伊朗及哈馬斯指摘是以色列所為，伊朗最高領袖哈梅內伊警告會對哈尼亞在德黑蘭被殺施以嚴懲。法新社引述真主黨消息人士稱，抵抗軸心的與會者開會時討論了兩個方案，一個是所有成員「同時出拳」；另一個是依次打擊以色列，形成「組合拳」。

真主黨領袖納斯魯拉周四出席舒凱爾喪禮時警告，真主黨必會回應以色列殺害舒凱爾及哈尼亞，指兩人之死越過紅線。他又表示真主黨跟以色列的衝突已踏入新階段。

英國加的夫大學真主黨研究學者薩阿德（Amal Saad）稱，抵抗軸心成員很可能會協調行動，將更進一步加深伊朗及它在區內支持的組織之間的戰術協調，即真主黨、哈馬斯、傑哈德、也門胡塞武裝及伊拉克民兵組織「人民動員」。親伊朗「伊拉克伊斯蘭抵抗組織」向法新社表示，伊朗將在伊拉克、也門及敘利亞的盟友參與下發起首輪行動，真主黨及後展開第二輪攻擊。

因應伊朗的潛在報復行動，有航空公司已取消分別來往以色列和黎巴嫩的航班，或如新加坡航空、台灣長榮航空等，其航班改道繞過伊朗和黎巴嫩領空。

美將供以國新一批防衛軍備

美國白宮周四發聲明，指總統拜登當天跟內塔尼亞胡通電話時表示，美國會支持以色列抵禦威脅，包括提供新一批防衛軍備。有美國官員指，國防部已跟美國中央司令部討論如何調整美軍在該地區兵力部署。

（法新社/路透社/耶路撒冷郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）