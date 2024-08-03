美媒：以預放爆炸裝置 遙控殺哈尼亞 伊朗官員：保安漏洞揭情報失敗 「革命衛隊之恥」

哈尼亞下塌處 革命衛隊直接保護

哈尼亞（Ismail Haniyeh）遇刺前一天應邀出席伊朗總統就職禮，其下榻的招待所由革命衛隊直接管理及保護，位於德黑蘭北部高檔社區、名為奈沙（Neshat）的建築群一部分。該建築物除了用作革命衛隊的休息場所，亦是舉行秘密會議、接待貴賓如哈尼亞的地方。哈尼亞過去到訪德黑蘭時，幾乎每次都入住該招待所。

爆炸發生於凌晨2時，兩名身兼革命衛隊成員的伊朗官員稱，爆炸震動建築物，亦震碎部分窗戶和部分外牆倒塌。屋內職員急忙尋找巨響源頭，最後跑到哈尼亞及其保鑣所住房間。駐屋醫療隊伍趕到房間，當場宣布哈尼亞死亡，保鑣亦搶救無效不治。

傑哈德領袖睡隔壁無恙 顯針對性

伊朗官員指，在加沙勢力僅次於哈馬斯的武裝組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（傑哈德）領袖納哈拉（Ziyad al-Nakhalah）當日身處隔壁房間，但他的房間沒嚴重損毁，顯示哈尼亞是精確計劃的打擊目標。當日身在德黑蘭的加沙哈馬斯副指揮官哈亞（Khalil al-Hayya）趕到現場，看到哈尼亞的遺體。革命衛隊聖城旅指揮官卡阿尼聞訊後，半夜向伊朗最高領袖哈梅內伊通報哈尼亞的死訊。

事發後伊朗國營傳媒及哈馬斯一度指哈尼亞是遭外來發射的火箭炸死，意即以軍可能利用無人機或軍機施襲，引來外界關注以軍如何繞過伊朗空防，惟以方否認當晚有出動飛行器具攻擊伊朗。

《紐時》昨日率先引述消息，指真正元兇是預先藏於事發地點的爆炸裝置，其後美以傳媒跟進確認，其中美國網媒Axios引述消息指，以色列情報系統得悉哈尼亞訪伊時的居住設施甚至房間後，預放採用AI技術的高科技爆炸裝置，直至身處伊朗境內的以國情報機關摩薩德（Mossad）人員收到哈尼亞在房間的情報後，就遙距引爆裝置。

以方尚未公開認責，但《紐時》引述中東官員指，以色列在事發後迅速將行動細節通報美國和西方盟友。主管以方海外暗殺行動的摩薩德，其局長巴爾內亞今年1月表示他們「有義務」追捕哈馬斯領袖。

採AI技術施襲 似殺伊朗核彈之父

《紐時》引述伊朗官員指，這次襲擊的精確度和複雜程度，類似以方2020年出動遙控AI機械人，暗殺有「伊朗核彈之父」之稱的伊朗核項目主管法赫里扎德。《耶路撒冷郵報》也引述消息，印證暗殺採取類似殺死法赫里扎德的尖端遙控科技。

爆炸裝置如何被偷運進建築物仍然未明，中東官員稱策劃暗殺行動需時數月，亦要大規模監視目標建築物。伊朗官員亦表示不知道爆炸裝置何時及如何被放在房間內。《紐時》引述3名伊朗官員指，這種保安漏洞是情報及國安部門的災難級失敗，亦是革命衛隊的奇恥大辱。

《耶路撒冷郵報》宣稱，革命衛隊一開始傳出無人機施襲的說法，看來是想卸責空軍等其他單位，但與之競爭的伊朗正規軍和情報部門，則希望要革命衛隊自行「揹鑊」。

（紐約時報/Axios/CNN/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）