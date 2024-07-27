俄與西方冷戰後最大換囚 涉26人 WSJ記者及退役美軍惠蘭獲釋

土耳其斡旋 拜登形容「外交壯舉」

土耳其政府確認格爾什科維奇（Evan Gershkovich）和惠蘭（Paul Whelan）在換囚名單上，表示換囚涉及26人，分別被囚於美國、俄羅斯、德國、波蘭、斯洛文尼亞、挪威和白俄羅斯，其中10人、包括兩名未成年人士，將獲移送至俄羅斯；13人到德國；另外3人到美國。土耳其國家情報機構（MIT）昨聲明稱在這次換囚中扮演主要斡旋角色。

土耳其政府表示，移交俄羅斯的囚犯，包括在德國因殺人而被判終身監禁的俄羅斯聯邦安全局（FSB）特工克拉西科夫（Vadim Krasikov）。

路透社拍得一架俄羅斯政府專機降落土耳其首都安卡拉，航班追蹤網站Flightradar24則記錄得一架曾用於美俄上輪換囚的政府特別專機，從莫斯科飛到鄰接立陶宛和波蘭的外飛地加里寧格勒後再回程。

拜登昨發聲明，形容這輪換囚為「外交壯舉」，將繼續努力，直到世界各地每個錯誤被拘留或被扣押的美國人與家人團聚為止。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫說：「我相信我們所有的敵人都應該留在那裏（國外），而那些不是我們的敵人的人應該回來。這是我的觀點。」

擁美俄雙重國籍的「自由歐洲電台/自由電台」記者庫爾馬舍娃（Alsu Kurmasheva）和擁英俄雙重國籍的俄羅斯異見人士卡拉-穆爾扎（Vladimir Kara-Murz）亦獲釋，後者因批評俄羅斯入侵烏克蘭而被監禁。

32歲的格爾什科維奇去年3月在俄採訪期間被捕，今年6月莫斯科正式以替美國中央情報局（CIA）當間諜的罪名對他提出起訴，上月在俄羅斯被裁定罪成，判監16年。

現年54歲、擁美、英、加拿大、愛爾蘭4國國籍的惠蘭被指從情報活動，2018年12月於莫斯科一間酒店被捕，其後間諜罪成判監16年，美國有線新聞網絡（CNN）2021年6月曾報道，惠蘭於莫斯科以東約600公里莫爾多瓦一處勞改營服刑，負責製衣工作。

美國政府一直宣稱格爾什科維奇和惠蘭被「錯誤關押」，尋求二人獲釋。俄羅斯不時暗示有意將格爾什科維奇等被羈押西方人士加入換囚行列，總統普京今年2月便提到想換回在德國服刑的FSB特工克拉西科夫。

今次自2010年以來俄羅斯和西方之間最大規模換囚，當時交換了14名涉嫌從事間諜活動者。

（法新社/路透社BBC/CNN/明報資料室）