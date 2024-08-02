明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

學者：減14風險因素可防認知障礙

【明報專訊】來自全球多國的27名權威學者周三（7月31日）在科學期刊《刺血針》發表的報告，指出如能夠降低或消除14項認知障礙症風險因素，包括視力衰退及高膽固醇等，理論上就可預防或減慢全球近半認知障礙症出現，報告指中年人及較貧困國家針對有關風險因素的得益最大。

這份由刺血針腦退化委員會發表的報告預計2050年或之前，全球認知障礙患者人數或較2019年增加近2倍，達到1.53億人，對健康和社會照顧系統構成迅速增長的威脅。

針對視力衰退高膽固醇

人們出現認知障礙症大部分原因是基於遺傳基因等無法控制因素，但學者稱自童年起，到中年、晚年的階段處理14個可改變的風險因素，包括童年時教育水平低、到中年針對高血壓、吸煙、肥胖、高膽固醇、抑鬱等，以至於老年的視力衰退及社交孤獨等因素，可令45%的認知障礙症個案得到預防或延遲出現。相較於委員會對上一份2020年報告所指的12項因素，今年新增視力衰退及高膽固醇為可能導致認知障礙症的要素。

報告主要作者利文斯頓表示，新證據顯示降低患認知障礙症風險不僅可增加在健康狀態下生活的時間，亦可減少認知障礙症患者在不健康狀態下生活的時間。利文斯頓指全球數百萬計民眾是可以亦應該採取更多行動，降低患認知障礙症風險，「很多人認為認知障礙症是不可避免，實非如此。我們報告的結論是你可大大降低患病風險或延遲發病時間」。他稱政府須讓每人過健康生活，減少患病風險不平等情况。

（BBC/衛報/金融時報）

相關字詞﹕刺血針 腦退化 阿茲海默症 認知障礙症

上 / 下一篇新聞