學者：減14風險因素可防認知障礙

這份由刺血針腦退化委員會發表的報告預計2050年或之前，全球認知障礙患者人數或較2019年增加近2倍，達到1.53億人，對健康和社會照顧系統構成迅速增長的威脅。

針對視力衰退高膽固醇

人們出現認知障礙症大部分原因是基於遺傳基因等無法控制因素，但學者稱自童年起，到中年、晚年的階段處理14個可改變的風險因素，包括童年時教育水平低、到中年針對高血壓、吸煙、肥胖、高膽固醇、抑鬱等，以至於老年的視力衰退及社交孤獨等因素，可令45%的認知障礙症個案得到預防或延遲出現。相較於委員會對上一份2020年報告所指的12項因素，今年新增視力衰退及高膽固醇為可能導致認知障礙症的要素。

報告主要作者利文斯頓表示，新證據顯示降低患認知障礙症風險不僅可增加在健康狀態下生活的時間，亦可減少認知障礙症患者在不健康狀態下生活的時間。利文斯頓指全球數百萬計民眾是可以亦應該採取更多行動，降低患認知障礙症風險，「很多人認為認知障礙症是不可避免，實非如此。我們報告的結論是你可大大降低患病風險或延遲發病時間」。他稱政府須讓每人過健康生活，減少患病風險不平等情况。

（BBC/衛報/金融時報）