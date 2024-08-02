「暗殺哈尼亞」反映以情報深入滲透伊朗

法國「地中海與中東研究所」（IREMMO）副所長勒瓦盧瓦稱，專家「早知以色列在伊朗有間諜」，哈尼亞被暗殺反映以色列情報系統得以獲取行動所需的所有資訊。

多宗神秘爆炸疑似以發動

由伊朗異見人士設立的電視台Iran International曾報道，以色列情報機關摩薩德旗下特工在伊朗境內扣押革命衛隊成員並套取情報。法新社稱，近期伊朗多宗敏感場所周邊的神秘爆炸事故，是疑似以色列在伊朗境內發動無人機攻擊，包括今年4月伊朗首次從本土直接轟炸以色列後，伊朗中部發生爆炸，破壞了一套俄羅斯供應的S-300導彈防禦系統，有報道稱以色列為該事件幕後黑手。

法新社又指，暗殺哈尼亞並非以色列首次在伊朗境內展開的暗殺行動，《紐約時報》曾報道，摩薩德特工2020年暗殺「伊朗核彈之父」法赫里扎德時，於他住所附近架設機關槍，然後遙控開火；同年8月，兩名以色列特工在德黑蘭騎電單車射殺擊斃時任蓋達組織二號人物阿卜杜拉（又名馬斯里）。

（法新社）