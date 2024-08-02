伊朗最高領袖下令炸以色列報復 考慮聯合「抵抗軸心」盟友行動 美評估72小時內發動

伊朗周四早上於德黑蘭大學為周三身亡哈尼亞（Ismail Haniyeh）舉行喪禮，由哈梅內伊領禱，屬保守派的國會議長加利巴夫強調伊朗必將落實哈梅內伊的命令，在適當時候和地方應對，為哈尼亞報復。台下民眾高呼「以色列去死，美國去死！」和應。伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼周三指控，如沒有美國的授權和情報支援以色列，哈尼亞沒可能被殺。

考慮無人機導彈炸以軍事目標

《紐時》引述3名伊朗官員報道，哈梅內伊周三早上在伊朗最高國家安全委員會緊急會議上，下令直接轟炸以色列。3人又透露，伊朗軍事將領正考慮以無人機和導彈攻擊以色列主要城市特拉維夫和海法周邊的軍事目標，但會避免傷及平民，其中一種做法是跟也門、敘利亞和伊拉克等「抵抗軸心」盟友部隊協調上述攻擊，以收最大效果。

《紐時》報道指出伊朗選擇不同報復方式的影響：（1）如參照今年4月首次從本土直接以導彈轟炸以色列，易招致同類打擊報復，令局勢循環升級並最終失控；（2）如由主要「抵抗軸心」盟友黎巴嫩真主黨和也門胡塞武裝，分別加強並擴大針對以色列北部以及紅海的攻擊，有可能將以哈戰爭擴大到黎巴嫩，並令美國海軍再次出兵紅海。然而《紐時》指最高風險的做法是（3）德黑蘭「越線」製作核武。伊朗數十年來一直為研發核武製作核燃料，近年已將濃縮鈾提煉至接近武器級程度，美國情報界評估伊朗至今未製成一枚真正核武，但這時有可能踏出最後一步。

伊朗官員質疑有內鬼 對國安公然侮辱

美國周報The Jewish Press網站周四報道，五角大樓周三晚評估伊朗將於未來72小時對以色列發動攻擊， 以方周三關閉哈代拉以北空域，高度戒備會受到直接攻擊。

《紐時》的報道又指出，哈尼亞遇刺後，眾多伊朗政府支持者和官員不滿當局未能粉碎襲擊，指只有數名高級安全官員知道哈尼亞下榻的地方，質疑有內鬼泄漏信息，呼籲政府優先「自掃家門」並保障高層官員安全。該報又指伊朗官員視哈尼亞之死為對該國安全體制的公然侮辱，國際預防危機組織（ICG）伊朗項目總監瓦埃茲稱，德黑蘭「別無選擇」必須報復，以威懾防止以色列殺害區內其他強敵，捍衛主權，並維護在區內盟友之間的聲譽。

美歐已即時游說伊朗報復時應保持克制。有份出席伊朗總統就職禮的歐盟對外事務部副秘書長莫拉周三在德黑蘭展開關鍵會談，美國白宮中東特使麥格克則和沙特阿拉伯討論。知情官員向《金融時報》透露，西方外交官在以方通傳未有計劃進一步行動後，聚焦說服伊朗勿報復，又或僅以象徵式行動回應。

內塔尼亞胡周三在電視聲明中，稱此前數天重創哈馬斯和真主黨等「伊朗代理人」，呼籲以色列國民團結堅決應對未來來自周遭全方位的威脅。

另外，以軍昨稱收到情報，確認上月13日加沙南部汗尤尼斯轟炸行動，擊殺了哈馬斯軍事指揮官德伊夫（Muhammad Deif）。

（紐約時報/金融時報/法新社/CNN）