委示威16死 馬杜羅稱鎮壓「反革命暴力」

指摘反對派領袖需負責

大批示威者周二繼續上街要求馬杜羅承認敗選，監察當地局勢的「委內瑞拉衝突觀察站」表示，當局周二在全國20個州鎮壓了115場示威，至少9人死於槍傷。馬杜羅兩名主要副手國會主席羅德里格斯及議員卡貝洛要求當局拘捕查多馬和岡薩雷斯。另一反對派主要人物、前議員蘇佩拉諾周二被捕。

委內瑞拉繼周一召回阿根廷、智利、秘魯等7個拒絕承認或質疑大選結果的拉美國家外交人員後，周二又宣布與秘魯斷交，稱要回應利馬政府承認岡薩雷斯為委內瑞拉總統當選人的「鹵莽言論」。美國總統拜登與巴西總統盧拉周二商討委內瑞拉局勢，同意委國選舉機構必須立即公布全面、透明和詳細的點票結果數據。總部在美國的選舉監察組織卡特中心周二表示，無法驗證委內瑞拉的選舉結果，指委國選舉機構未按票站公布細分結果，「嚴重違規」，說這次投票「不能視為民主」。

（路透社/金融時報/法新社）