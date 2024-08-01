「2025年計劃」主任爭議中請辭 特朗普舊屬草擬 改革內容被指過激

【明報專訊】美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）「2025年計劃」（Project 2025）負責人丹斯周二（7月30日）在爭議中請辭。「2025年計劃」由前總統特朗普多名舊屬草擬，被視為正爭取重返白宮的特朗普的施政綱領，但部分改革聯邦政府內容被民主黨抨擊過分偏激，特朗普及其陣營也與之撇清。
傳統基金會主席羅伯茨（Kevin Roberts）周二宣布，為下一個共和黨政府籌謀施政建議的「2025年計劃」負責人丹斯（Paul Dans）離職。羅伯茨表示丹斯離職時間符合「計劃」預定進度，「計劃」草擬政策工作按既定時間表完成，「會繼續建立聯邦、州、地方各級政策制定者的人事機制」，羅伯茨會接手監督。
保守派智庫基金會籌謀施政建議
丹斯表示已如期完成預定目標，已辭任「2025年計劃」負責人並將於8月離開傳統基金會，今後將專注於讓特朗普再次入主白宮。
丹斯曾在特朗普政府人事管理辦公室擔任幕僚長。他2022年4月起主持「2025年計劃」，與前住房及城市發展部長卡森（Ben Carson）、前署理國防部長米勒（Chris Miller）等特朗普政府舊屬和多個右翼組織，致力為下一個共和黨政府提供施政藍圖和公職人選建議。
民主黨陣營連月抨擊「2025年計劃」激進、危險，可預視特朗普執政的極端程度。副總統賀錦麗一直將批評「2025計劃」作為她競選初期的重點，其競選團隊周二表示，（「2025年計劃」）領導層的變動不會阻止他們與選民分享2025計劃內容。
特朗普陣營撇清 爭取溫和選民
特朗普一直宣稱對「2025年計劃」內容一無所知。其競選團隧周二發聲明，「對2025年計劃終結的報道表示歡迎」，謂這是「警告任何人或團體試圖不實描述他們對特朗普及其競選團的影響力，不會有好下場」。
分析認為，特朗普旨在跟較激進勢力保持距離，以爭取較溫和選民。
（BBC/CBS/彭博社）
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