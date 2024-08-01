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以空襲貝魯特 稱擊斃真主黨頭號指揮官

【明報專訊】以色列周二（7月30日）空襲黎巴嫩首都貝魯特南面市郊，稱擊斃了真主黨頭號軍事指揮官舒凱爾（Muhsin Shukr，又稱Fuad Shukr），被認為是報復以色列控制的戈蘭高地上周六受襲。真主黨確認舒凱爾當時身處被炸建築物，但沒明確交代其生死。黎巴嫩看守總理米卡提譴責以軍行動是公然侵略，違反國際法。

以防長：沒地方以軍無法觸及

以軍形容舒凱爾是「真主黨最高級軍事指揮官」。以國防長加倫特昨日在社交網站X稱，舒凱爾手上沾滿很多以色列人鮮血，又指周二晚的空襲行動證明殺害以國民眾是有代價，又稱沒有地方是以軍無法觸及。

如果屬實，舒凱爾是以哈戰爭去年10月爆發後，以國跟真主黨交火至今被殺的真主黨最高級指揮官。

真主黨周三在聲明指以軍空襲貝魯特南部市郊一棟住宅，當地為真主黨據點，空襲導致有民眾傷亡。聲明亦確認舒凱爾在大樓內，但沒公布其狀况。兩名安全部門消息人士周三告訴路透社，已在瓦礫堆中發現舒凱爾的屍體。醫療及安全部門人士稱最少2名婦人及2名兒童死亡，另有報道指有74人傷。

舒凱爾年約60多歲，以軍指他是真主黨領袖納斯魯拉得力助手。美國財政部2017年懸紅500萬美元（約3900萬港元）追緝舒凱爾，指他涉及1983年貝魯特美國海軍陸戰隊軍營爆炸。

黎巴嫩看守總理譴責公然侵略

黎巴嫩看守總理米卡提譴責以軍公然侵略貝魯特南部市郊，是一系列針對平民的侵略行動中的犯罪行為，明顯且公然違反國際法。伊朗亦譴責是次「惡毒」攻擊，俄羅斯外交部稱以色列攻擊嚴重違反國際法。美國副總統賀錦麗則表示以色列有權抵抗恐怖組織，「而這正是真主黨」。聯合國黎巴嫩問題特別協調員亨尼斯—普拉斯哈特對周二襲擊深感擔憂，指目前的衝突「不存在軍事解決方案」。

（路透社/法新社/以色列時報）

相關字詞﹕納斯魯拉（Hassan Nasrallah） 舒凱爾 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 真主黨 黎巴嫩

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