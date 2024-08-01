伊朗總統甫就職 「抵抗軸心」高層遭襲殺

佩澤希齊揚今年7月在大選次輪投票擊敗強硬派對手賈利利，接替5月在直升機空難中喪生的萊希成為新任總統。佩澤希齊揚宣誓並發表演說，呼籲國際社會與伊朗合作，應對地區和全球挑戰，並表示與世界的具建設接觸，將是伊朗新政府處理外交事務的基石，而他亦不會停止解除西方制裁的努力。

佩澤希齊揚應對受關注

就職禮開始前，應邀出席的「抵抗軸心」武裝組織代表亦有跟佩澤希齊揚及最高領袖哈梅內伊會面；有就職禮影片顯示，佩澤希齊揚和哈尼亞在議事堂擁抱，並共同做出勝利手勢。就職禮舉行之際，以色列與哈馬斯的戰事已持續近10個月，佩澤希齊揚前日稱希望建立一個巴勒斯坦人能擺脫不公正和被佔領的世界。他在周一亦表示伊朗將繼續大力支持受打壓的巴勒斯坦民族事業，不會受任何因素影響。

然而以哈戰爭引發的中東緊張局勢持續，伊朗總統就職禮舉行當日以軍空襲黎巴嫩貝魯特，殺死1名真主黨指揮官，哈尼亞更在翌日凌晨於伊朗遇刺死亡。與伊朗政府關係密切的分析員伊馬尼（Nasser Imani）向《紐約時報》說：「伊朗不希望有戰爭，亦一直提醒真主黨要控制與以色列的緊張局勢，但是同時伊朗亦不會在最重要盟友受到存亡攸關的攻擊時袖手旁觀。」

（紐約時報/路透社/法新社/新華社）