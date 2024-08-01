明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

哈馬斯領袖德黑蘭被殺 伊朗誓報復 中俄土譴責 以高度警惕

【明報專訊】巴勒斯坦武裝組織哈馬斯周三（7月31日）證實，被視為組織領導人的政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）當天在伊朗首都德黑蘭遭以色列空襲身亡。哈馬斯批評暗殺是嚴重的升級行動，警告不會善罷甘休，支持哈馬斯的伊朗也揚言要替哈尼亞報復，中國、俄羅斯和土耳其等均譴責暗殺，警告會導致區內緊張局勢進一步升級，哈馬斯政治局總部所在的卡塔爾稱，哈尼亞之死恐破壞以哈停火談判。以色列政府發言人昨拒絕就哈尼亞之死置評，但會高度警惕伊朗報復。以色列數名政府部長發文支持行動。就在哈尼亞被殺前數小時，以色列在黎巴嫩貝魯特炸死一名真主黨高級指揮官（見另稿），連串事件令人憂慮中東地區戰火蔓延。

哈馬斯表示，哈尼亞周二出席伊朗總統佩澤希齊揚就職禮後，「死於猶太復國主義者襲擊」，其葬禮周四在德黑蘭舉行，翌日在卡塔爾首都多哈安葬。伊朗革命衛隊發聲明，證實哈尼亞和他的一名保鑣在德黑蘭住處遇襲身亡。伊朗邁赫爾通訊社報道，哈尼亞住在德黑蘭北部一處退伍軍人住宅，一枚導彈周三凌晨2時擊中哈尼亞住處。

哈梅內伊：以方提供受嚴懲理由

哈馬斯政治局成員馬爾祖克譴責暗殺哈尼亞是「懦夫行為」，哈馬斯「絕不會不了了之」。另一哈馬斯高層祖赫里說：「以色列刺殺哈尼亞是一次重大升級。」哈馬斯武裝派系警告，哈尼亞被殺「把戰鬥推向新的層面並產生重大影響」。伊朗最高領袖哈梅內伊表示，以色列為自己提供「受嚴厲懲罰的理由」，為哈尼亞報仇是伊朗責任，因襲擊發生在德黑蘭。佩澤希齊揚表示，伊朗必然會守護領土完整和尊嚴，讓「恐怖分子佔領者為他們的懦夫行為感到後悔」。

土耳其外交部斥責這是「可恥的暗殺」，再次表明以色列政府無意實現和平，稱若國際社會不採取行動阻止以色列，中東地區將面臨更大衝突。中國外交部發言人林劍表示， 中方堅決反對並譴責暗殺行為，對這一事件可能導致地區局勢進一步動盪深感憂慮。卡塔爾首相穆罕默德則質疑未來調解以哈之間的衝突能否成功，「在談判持續之際作出政治暗殺和針對加沙平民的行為，讓我們質疑當一方暗殺另一方的談判代表時，調解如何能成功？和平需要認真的合作伙伴」。對於伊朗指美國因支持以色列而要為今次襲擊負責，美國國務卿布林肯表示，美國事前不知亦沒有參與今次行動，又稱加沙停火對防止戰事外溢十分重要；防長奧斯汀則稱，華府會嘗試為局勢降溫，但強調若以色列受襲，美國會協助防衛。

美國喬治城大學中東研究教授哈希米表示，哈尼亞被殺使該區比以往任何時候都更接近全面戰爭，「這是一個重大發展。我認為這也會影響黎巴嫩的事件，因為就在幾小時前，以色列試圖暗殺貝魯特南部的真主黨高級領導人，而目前假設是伊朗和真主黨不希望事態升級。但哈尼亞遇刺顛覆了這些預測，現在伊朗有充分動機試圖升級這場衝突」。

溫和派往返土耳其多哈協商停火

長年流亡卡塔爾的61歲哈尼亞，2017年擔任哈馬斯政治局主席，以哈戰爭爆發後，一直往返於土耳其和多哈，代表哈馬斯參與停火談判或與伊朗協商。路透社指出，哈尼亞外交作風強硬，但在許多外交官眼中，與加沙境內的哈馬斯強硬派相比，哈尼亞屬溫和派。哈尼亞1963年生於加沙一個難民營，他在哈馬斯於1987年第一次巴勒斯坦大起義期間成立時，就加入了該組織，之後多次被以色列拘捕，1992年被驅逐到黎巴嫩。翌年以色列與巴勒斯解放組織簽署臨時和平協議後，哈尼亞重返加沙，及後成為哈馬斯精神領袖亞辛（Sheik Yassin）的助手。2006年哈馬斯在巴勒斯坦議會選舉中獲勝，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯任命哈尼亞為總理，但一年後，由於哈馬斯與巴勒斯坦派系法塔赫缺裂，並將後者趕出加沙，阿巴斯解除了哈尼亞的總理職務。他2019年離開加沙，在卡塔爾設立辦事處。

哈尼亞3個兒子和4名孫兒女今年4月在加沙遭以軍空襲死亡，哈尼亞當時被問及親人的死會否影響停火談判，他說：「巴人利益凌駕一切」。

（法新社/路透社/金融時報/衛報）

相關字詞﹕哈馬斯 以色列-伊朗關係 暗殺 哈尼亞（Ismail Haniyeh） 伊朗 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞