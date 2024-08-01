哈馬斯領袖德黑蘭被殺 伊朗誓報復 中俄土譴責 以高度警惕

哈馬斯表示，哈尼亞周二出席伊朗總統佩澤希齊揚就職禮後，「死於猶太復國主義者襲擊」，其葬禮周四在德黑蘭舉行，翌日在卡塔爾首都多哈安葬。伊朗革命衛隊發聲明，證實哈尼亞和他的一名保鑣在德黑蘭住處遇襲身亡。伊朗邁赫爾通訊社報道，哈尼亞住在德黑蘭北部一處退伍軍人住宅，一枚導彈周三凌晨2時擊中哈尼亞住處。

哈梅內伊：以方提供受嚴懲理由

哈馬斯政治局成員馬爾祖克譴責暗殺哈尼亞是「懦夫行為」，哈馬斯「絕不會不了了之」。另一哈馬斯高層祖赫里說：「以色列刺殺哈尼亞是一次重大升級。」哈馬斯武裝派系警告，哈尼亞被殺「把戰鬥推向新的層面並產生重大影響」。伊朗最高領袖哈梅內伊表示，以色列為自己提供「受嚴厲懲罰的理由」，為哈尼亞報仇是伊朗責任，因襲擊發生在德黑蘭。佩澤希齊揚表示，伊朗必然會守護領土完整和尊嚴，讓「恐怖分子佔領者為他們的懦夫行為感到後悔」。

土耳其外交部斥責這是「可恥的暗殺」，再次表明以色列政府無意實現和平，稱若國際社會不採取行動阻止以色列，中東地區將面臨更大衝突。中國外交部發言人林劍表示， 中方堅決反對並譴責暗殺行為，對這一事件可能導致地區局勢進一步動盪深感憂慮。卡塔爾首相穆罕默德則質疑未來調解以哈之間的衝突能否成功，「在談判持續之際作出政治暗殺和針對加沙平民的行為，讓我們質疑當一方暗殺另一方的談判代表時，調解如何能成功？和平需要認真的合作伙伴」。對於伊朗指美國因支持以色列而要為今次襲擊負責，美國國務卿布林肯表示，美國事前不知亦沒有參與今次行動，又稱加沙停火對防止戰事外溢十分重要；防長奧斯汀則稱，華府會嘗試為局勢降溫，但強調若以色列受襲，美國會協助防衛。

美國喬治城大學中東研究教授哈希米表示，哈尼亞被殺使該區比以往任何時候都更接近全面戰爭，「這是一個重大發展。我認為這也會影響黎巴嫩的事件，因為就在幾小時前，以色列試圖暗殺貝魯特南部的真主黨高級領導人，而目前假設是伊朗和真主黨不希望事態升級。但哈尼亞遇刺顛覆了這些預測，現在伊朗有充分動機試圖升級這場衝突」。

溫和派往返土耳其多哈協商停火

長年流亡卡塔爾的61歲哈尼亞，2017年擔任哈馬斯政治局主席，以哈戰爭爆發後，一直往返於土耳其和多哈，代表哈馬斯參與停火談判或與伊朗協商。路透社指出，哈尼亞外交作風強硬，但在許多外交官眼中，與加沙境內的哈馬斯強硬派相比，哈尼亞屬溫和派。哈尼亞1963年生於加沙一個難民營，他在哈馬斯於1987年第一次巴勒斯坦大起義期間成立時，就加入了該組織，之後多次被以色列拘捕，1992年被驅逐到黎巴嫩。翌年以色列與巴勒斯解放組織簽署臨時和平協議後，哈尼亞重返加沙，及後成為哈馬斯精神領袖亞辛（Sheik Yassin）的助手。2006年哈馬斯在巴勒斯坦議會選舉中獲勝，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯任命哈尼亞為總理，但一年後，由於哈馬斯與巴勒斯坦派系法塔赫缺裂，並將後者趕出加沙，阿巴斯解除了哈尼亞的總理職務。他2019年離開加沙，在卡塔爾設立辦事處。

哈尼亞3個兒子和4名孫兒女今年4月在加沙遭以軍空襲死亡，哈尼亞當時被問及親人的死會否影響停火談判，他說：「巴人利益凌駕一切」。

（法新社/路透社/金融時報/衛報）