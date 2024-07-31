拜登指最高院「走向極端」 提3大改革

聯邦最高法院近年爭議不斷。已宣布不連任的拜登將改革最高法院列為剩餘約半年任期的重點。他周一投書《華盛頓郵報》並且發表演說，說明改革是為了要重建對法院和民主制度的信心與問責。他說：「近年來，最高法院的極端裁決削弱長期建立的公民權利原則，以及對公民的保護。」他又抨擊最高法院本月就「特朗普訴美國案」裁定總統任內公務行為享豁免權，指這判決「幾乎代表總統可以違背其誓言，藐視我們的法律，而不會面臨任何後果」。

拜登提出3大改革方向，首先是修改憲法，將新增「任何人不得凌駕法律修正案」，總統不能因在任期間犯下的罪行而免於起訴。他又提出總統每2年任命1名大法官，大法官任期18年，減少單一總統能過度影響最高法院的機會。他也建議制訂大法官的道德規範，必須披露收受禮物內容、避免公開政治活動和迴避涉及利益衝突的案件。

料難通過共和黨控制眾議院

共和黨籍眾議院議長邁克‧約翰遜形容拜登的改革建議過激，指將剝奪最高法院的合法性，侵蝕法治，誓言不會讓議案在眾議院通過。

（紐約時報/華爾街日報/中央社）