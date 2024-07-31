美積極斡旋 盼阻以炸貝魯特基建報復

促避免襲人口密集區

以色列總理內塔尼亞胡周一到訪遇襲的戈蘭高地小鎮萬季代勒舍姆斯時說：「我們的回應即將來到，而且會很嚴厲。」美國白宮發言人柯比稱，以色列有權回應戈蘭高地遇襲，但沒有人希望戰事擴大。消息人士表示，美國這次火速外交斡旋正是要遏制以色列報復的力度，包括要求以色列避免攻擊人口密集的貝魯特、真主黨據點所在的貝魯特南部市郊或機場和橋樑等主要基建。黎巴嫩國會副議長薩阿卜表示，自上周六後，他一直與美國調解員霍克斯坦保持聯繫，並稱以色列可以透過不攻擊首都及其周邊地區來避免局勢嚴重升級。

以色列官員表示，以方想打擊真主黨，但不將中東拖入全面戰爭。兩名中東與歐洲外交官表示，以色列尚未就避免對貝魯特及其郊區或民用基建施發動攻擊作出任何承諾。美國國務院拒絕評論外交對話的具體內容，但表示美方正尋求「持久的解決方案」，以結束所有跨境交火。伊朗官員表示，自戈蘭高地受襲後，美國至少3次向德黑蘭傳達信息，警告局勢升級將對各方不利。

因應以黎衝突有擴大風險，美國、德國、英國和法國政府周一發旅遊警告，呼籲國民離開黎巴嫩或避免前往。美聯社周一引述真主黨消息人士報道，真主黨已調走一些精準制導導彈以防報復，並重申真主黨不想與以色列全面戰爭。

（路透社/衛報/以色列時報）