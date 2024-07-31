明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

李韻晴斥隱瞞財政壓力 保守黨前任轟為加稅找「藉口」

【明報專訊】英國工黨政府新財相李韻晴就政府收支失衡，與前任保守黨政府財相侯俊偉展開隔空罵戰。前者在國會批評約翰遜以來的3屆保守黨政府明知公帑不足，仍做出一個又一個的支出項目承諾，造成政府「破產」、危害國家經濟穩定的局面。後者批評李韻晴的指控是為工黨準備加稅找「藉口」。

施紀賢：英已破產和破碎

李韻晴周一指控侯俊偉任內隱瞞財政壓力，她說：「反對黨隱瞞了國家一些事情。」她表示獲財政部官員警示今年支出比前政府預計的多，各範疇的預算有總達350億英鎊的差幅；一旦考慮到一年內通常會出現的預算超支，加上有90億英鎊儲備應急，當下的財政黑洞有220億鎊。例如政府轉送庇護申請者往盧旺達的計劃，過去3年支出相當於預期的七倍，今年便超過64億鎊，但上屆政府沒有反映實况。

首相施紀賢周日聲明表示，李韻晴的評估顯示「英國已經破產和破碎」。

保守黨影子財相侯俊偉否認隱瞞嚴重收支落差的缺口，批評工黨誇大情况，且明知政府需要加稅，但是在競選期間蓄意淡化加稅主張，如今卻以針對保守黨政府的指摘，游說大眾接受工黨政府秋季宣布加稅。他去信內閣秘書凱斯，投訴財赤「黑洞」之說跟他所知有出入，有損公務員聲譽。

英國智庫「財政研究所」（IFS）大選之初已表示英國財政情况嚴峻，新政府不得不加稅、削開支或放寬公共借貸規定。IFS指「一個政黨上台後宣稱情況比預期更糟，根本是不誠實」，因下屆政府毋須上台也能『查帳』，這些帳目已經公開並可供所有人查閱」。英國天空新聞報道指出，工黨歸咎保守黨留下經濟爛攤子，有利他們下次選舉時引用為爭取選民支持的依據。

（金融時報/英國廣播公司/紐約時報）

相關字詞﹕公共財政 政府 英國工黨 英國保守黨

上 / 下一篇新聞