李韻晴斥隱瞞財政壓力 保守黨前任轟為加稅找「藉口」

施紀賢：英已破產和破碎

李韻晴周一指控侯俊偉任內隱瞞財政壓力，她說：「反對黨隱瞞了國家一些事情。」她表示獲財政部官員警示今年支出比前政府預計的多，各範疇的預算有總達350億英鎊的差幅；一旦考慮到一年內通常會出現的預算超支，加上有90億英鎊儲備應急，當下的財政黑洞有220億鎊。例如政府轉送庇護申請者往盧旺達的計劃，過去3年支出相當於預期的七倍，今年便超過64億鎊，但上屆政府沒有反映實况。

首相施紀賢周日聲明表示，李韻晴的評估顯示「英國已經破產和破碎」。

保守黨影子財相侯俊偉否認隱瞞嚴重收支落差的缺口，批評工黨誇大情况，且明知政府需要加稅，但是在競選期間蓄意淡化加稅主張，如今卻以針對保守黨政府的指摘，游說大眾接受工黨政府秋季宣布加稅。他去信內閣秘書凱斯，投訴財赤「黑洞」之說跟他所知有出入，有損公務員聲譽。

英國智庫「財政研究所」（IFS）大選之初已表示英國財政情况嚴峻，新政府不得不加稅、削開支或放寬公共借貸規定。IFS指「一個政黨上台後宣稱情況比預期更糟，根本是不誠實」，因下屆政府毋須上台也能『查帳』，這些帳目已經公開並可供所有人查閱」。英國天空新聞報道指出，工黨歸咎保守黨留下經濟爛攤子，有利他們下次選舉時引用為爭取選民支持的依據。

（金融時報/英國廣播公司/紐約時報）