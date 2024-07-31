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英財相：前朝遺財赤黑洞 超支2200億 徵稅削基建減福利 將推「不容談判財政規則」

【明報專訊】英國財相周一（29日）表示保守黨政府超支220億英鎊（逾2200億港元），在原有逾千億鎊赤字外遺留下一個赤字「黑洞」，工黨政府為此不得不違背競選承諾，將從徵收暴利稅、削減基建和福利等政府開支方面埋手，兼且將於10月30日發表年度財政預算時推出「一套不容談判的財政規則」。

英國史上首名女財相李韻晴（Rachel Reeves）周一在下議院表示，審計發現保守黨政府遺下的盧旺達計劃、醫院擴建等多項計劃，並沒有充裕資金支撐，超支高達220億鎊。倘不加以解決，今年預算財赤將要增加25%。

擬恢復私校稅項 幫補公校開支

其馬上實施的措施包括，原給予全部退休人士的冬季燃料費補貼，現限給貧困退休人士；取消支持恢復鐵道線與重開火車站便利社區與社區往來的「恢復鐵道基金」計劃；擱置擴建醫院和興建巨石陣隧道。此外，除了政府早前宣布的結束遣送政治庇護申請者往盧旺達計劃，她敦促各政府部門削減顧問費及通訊費等非必要開支。

與之同時，她確認會將能源暴利稅徵收期延長一年至2030年3月31日，及由今年11月1日起將稅率由35%增至38%，並收窄能源業的投資補貼。

她亦提出了明年元旦起恢復向全英國的私立學校徵收增值稅、取消英格蘭私校以慈善事業、非牟利名義獲得的商業稅寬減（特殊教育服務將酌情處理），從而幫補公立教育支出，包括增聘6500名新教師，改善教師及校長培訓。

不過，她重申不加徵國民保險、入息稅、增值稅等基本稅項的工黨承諾。她另外表示，為確保公共部門沒有可造成數十億英鎊損失的毀滅性罷工，她已接納獨立薪酬審查機構的建議，確認教師、醫護等公共部門工作人員高於通脹的工資，平均加薪5.5%。其中答應給英格蘭初級醫生兩年加薪22%。

李韻晴表示，現推措施可望於今年為政府節省55億英鎊（552億港元），明年再多省回81億英鎊（813億港元）。她將於今年10月30日發表其首份年度預算案，屆時將提出全面的財政計劃和收支審計，推出多年度開支審查以訂定各部門為期三年的預算，以及制定出一套「不容談判」的財政規則。她說：「這將是一份修復我們經濟基礎的預算。」

截至上財年赤字1200億鎊

英國智庫「財政研究所」（IFS）主任約翰遜（Paul Johnson）表示，政府的資金壓力比預期大，一些具體情况確實令人吃驚。截至3月底的上個財年，英國赤字報稱約1200億鎊。負責審查政府稅收和支出計劃的英國預算責任辦公室（OBR）周一表示，它將重查上任財相侯俊偉3月發表的預算案是怎樣準備。

《金融時報》表示，李韻晴的加薪決定將加劇政府的預算壓力。影子能源安全大臣郭嘉兒（Claire Coutinho）批評工黨敵不過工會壓力，選擇放棄給退休人士冬季能源費而加薪給初級醫生。

（英國政府網站/CNBC/路透社/金融時報）

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