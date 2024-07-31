委國爆反馬杜羅連任示威 拉美7國質疑選舉結果 遭撤外交官

委內瑞拉反對派領袖馬查多周一召開記者會表示，迄今檢視過的投票紀錄清楚顯示下任總統是其陣營的候選人岡薩雷斯，稱他獲得「數學上不可逆轉」的627萬票，得票率達73.2%，拋離僅獲275萬票的馬杜羅。儘管中國、俄羅斯以至現政府拉美盟友（例如古巴）已祝賀馬杜羅連任，惟西方、非現政府盟友的拉美國家以至聯合國都敦促委國公布各票站投票紀錄。總部設在華盛頓的美洲國家組織（OAS）擬周三開會商討委國大選結果。

阿根廷、智利、哥斯達黎加、秘魯、巴拿馬、多米尼加和烏拉圭簽聯合聲明，要求委國全面複審大選結果。委內瑞拉外交部周一發聲明，拒絕這7國政府「干預行動和聲明」，宣布召回駐當地外交人員。委國政府宣布當地時間周三晚8時起，暫停與巴拿馬和多米尼加商業航班往來。巴拿馬宣布撤走駐委外交人員，暫停對委外交關係，直至委方徹底審視點票程序。秘魯也要求委國使節72小時內離境。

海報車胎被焚 警射催淚氣

官方宣布馬杜羅連任觸發民眾上街抗議，數以千計示威者周一晚聚集在首都加拉加斯市中心及前往總統府，他們高叫「自由」並要求政府下台，也有人撕下馬杜羅的競選海報燒毁，而在高速公路有焚燒車胎，警察向示威者施放催淚氣體。社交平台影片顯示，在距離總統府幾個街區的聖卡皮亞區，有持槍男子向示威者開火。軍警及親政府左翼准軍事人員與示威者爆發衝突，封鎖市中心周圍許多道路。41歲的示威者薩爾扎萊霍斥執政陣營「再次偷走我們的選舉」。

委內瑞拉其他城市也有示威騷亂，西北部科羅鎮有示威者拉倒早年欽點馬杜羅接班已故總統查韋斯之雕像，全國至少另有兩座查韋斯雕像被推倒。委內瑞拉維權組織Foro Penal表示，西北部亞拉奎州至少有一人在示威死亡，另有46人在各地被捕。

馬杜羅指摘反對派質疑選舉結果是呼籲發動政變，「他們再次試圖在委內瑞拉實施具法西斯主義和反革命性質政變」。

（BBC/金融時報/法新社）