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委官方稱馬杜羅勝 反對派拒受 中俄賀連任美質疑 拉美各國反應迥異

【明報專訊】委內瑞拉周日舉行總統大選，一如預期鬧出爭議。官方選委會昨（29日）公布，左翼現任總統馬杜羅以51.2%得票率，擊敗反對派候選人岡薩雷斯勝出，贏得第3個任期，但反對派稱岡薩雷斯取得七成選票，拒絕接受當局宣稱的結果，投訴選舉過程出現嚴重違規情况，包括政府和其支持者阻礙投票。美國質疑選舉結果未能反映民眾意願，中俄則恭賀馬杜羅成功連任，拉美國家反應迥異，其中拉美最大國家巴西態度仍模棱兩可，強調要等官方公布票站數據。

官方：岡薩雷斯獲四成票 PUD：七成

選委會表示，點算八成選票的結果顯示，委內瑞拉統一社會主義黨（PSUV）的馬杜羅得票率51.2%，主要反對派「民主團結聯盟」（PUD）候選人岡薩雷斯獲44.2%選票，其他8名候選人得票共4.6%，故宣布馬杜羅再次當選。馬杜羅隨後在總統府前向支持者表示，自己成功連任象徵「和平與穩定的勝利」，強調委內瑞拉選舉制度「透明」，他周一會簽署政令，展開政府與反對派、商界、社區等之間的「大型全國對話」。

選前多個民調均顯示，岡薩雷斯支持度大幅領先馬杜羅40個百分點。PUD領袖馬查多拒絕接受官方選舉結果，稱岡薩雷斯取得70%選票，是合法總統，指多個獨立票站調查和快速點票都顯示岡薩雷斯勝選。美國民調機構Edison Research票站調查和委內瑞拉民調公司Meganalisis估算都指岡薩雷斯贏得65%選票。馬查多強調委內瑞拉民眾已表態「不希望馬杜羅續任總統」，呼籲軍方馬上站在「歷史正確一邊」。

紐時引反對派 指黑衣人阻投票

《紐約時報》等西方傳媒報道，委國反對派選舉監察員報稱，選委會和馬杜羅支持者以多項手段阻礙投票，例如多個票站出現選委會拒絕交出點票結果核實、首都加拉加斯的全國最大票站有15名黑衣人一度阻礙選民投票、有未經官方認可的「影子票站」出現——有選民稱臨時被安排到原本登記以外的票站投票。

巴西遲回應 仍模棱兩可

中國、俄羅斯以至拉美左翼或共產政權盟友（例如古巴）迅速承認馬杜羅勝選，中國外交部發言人林劍昨祝賀馬杜羅連任，稱中委是好朋友好伙伴。惟西方以至拉美右派（阿根廷）或溫和左派（智利）掌權的國家都拒絕接受官方結果，美國國務卿布林肯稱，選舉結果「未能反映委內瑞拉人民的意願」，呼籲當局公布詳細的選票統計數據。

然而，由溫和左派總統盧拉執政的巴西延至昨日稍後才表態，未談支持或反對，只稱委國經歷「和平」大選日，正密切監察點票，等待官方公布票站數據，確保結果可信和具認受性。盧拉派出首席外交顧問兼前外長阿莫林往加拉加斯觀選。

（路透社/紐約時報/華盛頓郵報）

相關字詞﹕選舉爭議 選舉舞弊 美委關係 馬查多（María Corina Machado） 岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia） 2024委內瑞拉總統大選 馬杜羅

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