賀錦麗一周籌逾15.6億 超特朗普6月籌款

美國全國公共廣播電台（NPR）周日報道，賀錦麗展開競選的首24小時已籌得8100萬美元，一周以來籌得超過2億美元，這是拜登4月單月募款總額的4倍之多。賀錦麗的傳訊總監泰勒表示，首周捐款給賀錦麗的民眾中，三分之二從未在這次選舉捐款，顯示其參選獲許多基層民眾支持。相比之下，共和黨總統候選人特朗普6月共募得1.12億美元。

賀錦麗參選後，獲得奧巴馬伉儷等民主黨重量級人士支持，一周內有多達17萬新志願者加入其團隊。佛羅里達州皮內拉斯縣民主黨黨部主席格里菲斯說，黨部突然間湧進許多志願人員，唯一能相比的應該是奧巴馬2008年首次參選激起的基層力量。

ABC/Ipsos周日最新民調數據顯示，對賀錦麗持好感者有43%，相反意見者為42%。在上周的同類調查，對賀錦麗持好感者為35%，反感者則有46%。

（金融時報/NPR）