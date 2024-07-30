普京：如美在德部署長程導彈 俄將對等瞄歐反制

美擬2026起「不定期部署」

美國和德國本月初在北約峰會舉行期間，宣布將從2026年開始在德國「不定期部署」美國長程導彈，包括戰斧巡航飛彈和研發中的高超音速導彈。克宮月中曾警告，美方這項提案意味着歐洲各國首都將成為俄羅斯導彈的目標。

普京周日在聖彼得堡舉行的海軍日閱兵儀式上表示，俄羅斯重要的行政和軍事地點將會落入這類導彈的射程內，而且這些導彈未來可能配備核彈頭，一旦發動攻擊，「可在約10分鐘內到達我們領土」。他警告說：「如果美國執行此類計劃，我們認為自己將不再受限於先前單方面暫停部署中短程打擊武器的措施。」

普京提到，現時情况令人想起冷戰時西方在歐洲部署潘興中程導彈。美國1983年曾在西德的美軍基地部署可攜帶核彈頭的「潘興二」型導彈來威懾蘇聯，直至美蘇1987年簽訂《中程導彈條約》後才撤走。《中導條約》規定美蘇須全部銷毀所擁有的中程導彈及其發射裝置和輔助設施，並且不得再生產、測試中程導彈和中短程導彈。華府和莫斯科2019年雙雙退出條約，並互相指控對方違約。俄羅斯後稱只要美國不在海外部署導彈，俄方就不會重啟生產此類導彈。普京周日表示，目前俄羅斯許多此類中程和中短程攻擊武器的開發「已進入最後階段」，並會採取措施部署。

德總理：俄應先停侵烏

德國總理朔爾茨表示，要避免德國部署美國長程導彈，「俄羅斯第一件應該做的事，是終止針對烏克蘭的恐怖進攻，並放棄佔領全國的企圖」。他表示德國要加強威懾能力，例如巡航導彈和長程常規武器。

（法新社/CNN/烏克蘭真理報/德國之聲）