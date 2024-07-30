法國6區光纖網遭破壞 高鐵施襲案一極左人士被捕

巴黎無礙 通訊網「自動改道」料影響小

法國傳媒引述消息人士報道，大型電訊商SFR及Bouygues在多區的電訊設施遭到破壞，包括南部電箱內纜線被割斷、鄰近盧森堡的默茲地區及巴黎附近瓦茲地區的電訊設施也遭破壞。SFR發言人表示，破壞者周一凌晨在全國5個地區切斷其公司的長途通訊網絡，但對客戶影響極小，因該網絡的設計容許出問題時「自動改道」。法國數碼事務副部長費拉里譴責有關破壞行為是「懦弱和不負責任」，表示正努力恢復通訊服務。警方稱受影響地區不包括首都巴黎，消息人士稱暫未能判斷是否跟高鐵網受襲有關。

另外，內政部長達爾馬寧較早前表示，已確定多名鐵路襲擊的涉案者，稱今次襲擊是蓄意、非常精準且極具針對性，認為是極左分子的傳統行動模式。他表示，須查明涉案者是被操控還是為了自身利益而行事。法新社昨引述警方消息報道，當局周日在北部瓦塞勒（Oissel）拘捕一名涉案的極左人士，他擁有進入法國國家鐵路公司（SNCF）技術場所的鑰匙、工具及與極左有關的文宣資料。多間傳媒上周六收到一份署名「意想不到代表團」的聲明，表示支持施襲高鐵，批評奧運是一場民族主義慶典及國家對人民的壓迫。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨日則重申否認俄羅斯涉案，斥西方傳媒經常企圖將所有事情都歸咎俄羅斯。

法國交通部長韋格列特昨表示，經工作人員周末搶修，所有高鐵列車周一早上已恢復正常行駛，估計約80萬人受影響，包括10萬人原定搭乘的列車被取消，事件料造成數百萬歐元損失。

（法新社/路透社）