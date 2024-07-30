戈蘭高地受襲後 以總理防長獲軍事回應授權 以官員：望打擊真主黨　無意中東大戰

以無人機襲黎南 2死3傷

內塔尼亞胡及加倫特取得回應襲擊的授權後，黎巴嫩民防部門表示，以軍無人機周一空襲黎國南部城鎮舍格拉（Shaqra）附近，造成2死3傷。真主黨表示，兩名死者均為他們成員，令他們自去年10月爆發以哈戰爭以來死亡人數增至383人。黎巴嫩國家通訊社報道，以色列周日已攻擊黎國南部多個城鎮。新華社引也述黎巴嫩軍方消息稱，以軍無人機和戰機周日下午向南部3個城鎮和村莊發動3次襲擊，4名平民受傷；以軍炮兵亦向南部邊境地區9個城鎮和村莊發射約40枚炮彈。在以色列安全內閣周日授權政府回應襲擊前，以軍亦曾攻擊黎巴嫩境內多個真主黨目標。以軍昨表示，一連串來自黎巴嫩的火箭炮射向以色列謝莫納鎮（Kiryat Shmona）南面一處，未有造成傷亡。

以官員料報復有限度 襲橋樑發電站

以色列官員向路透社表示，以方希望能打擊真主黨，但不想將中東拖入全面戰爭，以色列正準備為可能持續數天的戰鬥做準備，但估計行動不會導致全面戰爭，因這不符合以國利益。以色列傳媒引述以方官員稱，他們預計回應是「有限度但顯著」，報復的選項包括對橋樑、發電站及港口等基建發動有限度的攻擊，又或打擊真主黨的武器庫或真主黨指揮官。美國網媒Axios引述美以官員報道，白宮已警告以色列若選擇攻擊黎巴嫩首都貝魯特的地區，局勢可能會失控。紐約反恐顧問公司蘇凡集團（Soufan Group）安全分析人員指出，戈蘭高地邁季代勒舍姆斯鎮足球場受襲，構成了許多專家長久以來評估的事件類型，即可能使相對有限的以色列與真主黨邊境交火，推向毁滅性的全面衝突。

伊朗候任總統：以襲黎將有嚴重後果

以哈戰爭爆發後，支持哈馬斯、同為伊朗為首「抵抗軸心」成員的真主黨，幾乎每天都跟以軍在以黎邊境交火。真主黨否認跟邁季代勒舍姆斯鎮受襲有關，黎巴嫩看守總理辦公室周日發聲明，稱政府譴責一切針對平民的暴力，強調實現可持續停火是防止進一步有人命傷亡和避免局勢惡化的唯一可能解決方案。黎巴嫩外長哈比卜稱，已要求美國敦促以色列克制，又表示美方也要求黎巴嫩呼籲真主黨克制。伊朗候任總統佩澤希齊揚昨日跟法國總統馬克龍通電話，警告以方對黎巴嫩的任何攻擊都會面臨嚴重後果。

因應以軍與真主黨的衝突可能加劇，多間航空公司都有來往黎巴嫩的航班取消或延誤。黎巴嫩的中東航空（MEA）周日推遲部分原定深夜降落貝魯特機場的航班出發時間，周一再有更多航班受影響。土耳其廉航SunExpress、土耳其航空旗下的AJet 、希臘的愛琴海航空等也取消部分原定周一降落貝魯特的航班。德國漢莎航空周一稱，旗下瑞士國際航空、歐洲之翼及漢莎已暫停5個來往貝魯特的航線至周二（30日）。

（路透社/法新社/華爾街日報/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）