駐日美軍升級 指華最大挑戰 轉型為聯合部隊總部 加強與日自衛隊協作

美日「2+2」安全事務會談後聲明指，駐日美軍將重組成為新的JFHQ，並向美軍印太司令部司令匯報。JFHQ將以階段方式提升駐日美軍能力，以及跟年底成立的日本自衛隊聯合作戰司令部的行動協作，作為自衛隊聯合作戰司令部的重要對應機構，促進加深和平時期及緊急事態時美日雙方的協同能力和聯合雙邊行動合作。奧斯汀於會前形容，升級美軍在日本的指揮系統是「美日同盟史上其一最顯著發展」，稱這跟其他數項所採取的措施旨在應對「轉變中的安全環境」。

司令部擬增權限 白宮稱或4星將掌

路透社引述一名華府官員報道，JFHQ將由一名美軍3星將領領導，奧斯汀表示，不排除未來指派4星將領領導該架構。

共同社上周六報道，日本自衛隊聯合作戰司令部設在東京都的防衛省市谷地區（按：日本防衛省本部、自衛隊總參謀部及三軍參謀部皆設於此，形同日本防衛中樞），初步編制240人，將具情報和作戰等功能，負責包括太空和網絡等新領域部隊運用。另一方面，目前駐日美軍司令部權限僅限於基地管理等，實戰部隊指揮和與自衛隊的協調工作由在夏威夷的美軍印太司令部負責。該報道亦稱，駐日美軍司令部的新架構正考慮採用自衛隊聯合作戰司令部相同的規模，從印太司令部轉移部分權限。

美日聲明表示，雙方將升級相應的軍事指揮和管制系統，以支援日本安全，以及維護國際和平及印太地區安全，過程中明確界定各指揮和管制系統的關係，聚焦校準雙方的任務、實力和權責。

美日批華「犧牲他國」改國際秩序

聲明內容亦包括批評北京外交政策「正尋求犧牲他國利益以重塑國際秩序」，稱相關行為是美日同盟以至整個國際社會的「嚴重憂慮」，並對印太地區內外構成「最大戰略挑戰」。兩國又聲言，「台灣政治轉型不應被用作台海挑釁行為的藉口」。

4人又舉行美日首次部長級「延伸威懾對話」，稱在中、俄的核威脅的背景下，美日重申有必要加強兩國同盟的核威懾態勢，並以包括核威懾等手段，管理現存和浮現中的戰略威脅。

布林肯與上川周一將參與四方安全對話（QUAD）外長會議，跟澳洲外長黃英賢以及印度外長蘇傑生會晤討論。此外韓國防長申源湜昨到訪日本防衛省，跟木原稔會談，並舉行美日韓防長會談，這是15年來首次有韓國防長到訪日本防衛省。

（共同社/路透社/韓聯社）