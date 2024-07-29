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開幕禮捲褻瀆宗教爭議 巴奧否認指涉最後晚餐

【明報專訊】巴黎奧運上周五開幕禮有一幕由變裝皇后（drag queen）出演的環節，被認為是指涉耶穌生前最後的晚餐，在西方惹來部分網民以至保守右派政客和宗教領袖的不滿，抗議這幕涉嫌詆譭、諷刺基督宗教。巴黎奧運主辦方周日向感到冒犯的天主教徒和其他基督教團體道歉。

惹起爭議的一幕屬於開幕禮表演第八章「節慶」，可見包括多名變裝皇后的十數名表演者一字排開，在長枱前並坐，令人聯想到文藝復興時期藝術家達芬奇的著名壁畫《最後的晚餐》，即描繪《聖經》中耶穌被捕前與十二門徒共晉最後晚餐的情景。其後又有一名裸身塗上藍色顏料的男子躺在枱上。這段表演被認為是表達對性小眾的支持，向性解放致敬。

然而，不少宗教人士對此大感不滿。法國天主教會一批主教發聲明，不點名指摘開幕禮「包括嘲笑和挖苦基督宗教」，對此深表遺憾，「各大洲的基督徒都被某些場景的過份行為和挑釁所傷害」。馬耳他主教也致函法國大使投訴。

向來抵制性小眾的西方保守右翼迅速加入戰團。荷蘭極右自由黨領袖維爾德斯斥該段表演「譏刺基督教」，意大利極右北方聯盟領袖薩爾維尼批評表演「骯髒」。美國共和黨人同樣激烈，眾議院議長邁克．約翰遜和總統候選人特朗普的長子唐納德等都出言批評。已表態支持特朗普的美國科技大亨馬斯克也批評「不尊重基督徒」。

有評論則嘗試為主辦方辯解，指爭議環節其 實是指涉古希臘酒神節，但巴黎奧運發言人回 應《紐約郵報》娛樂版Page Six查詢時，承認開 幕禮創意總監若利（Thomas Jolly）「從達芬奇 名畫取得靈感」，但強調指涉知名藝術作品在 文藝創作並非新鮮事。

若利昨日接受法國傳媒訪問時也否認靈感來自最後的晚餐，指受爭議一幕旨在推廣不同性取向和性別身分認同，藍身男子確是指涉古希臘神話的酒神狄俄倪索斯（Dionysus），主題其實是奧林匹斯山眾神的多神教派對。

主辦方稱展多元團結 無意冒犯

本身是同性戀的若利在開幕禮前表明想將法國歷史、文化和文學以象徵模式呈現，同時表現該國不同社群和具包容的一面。他上周六再回應稱，其目標不是「顛覆」而是表現「多元與團結」。

巴黎奧運主辦方發言人德康昨在記者會表示：「顯然從未有意冒犯任何宗教團體。（開幕禮）嘗試讚美社群包容。我們相信這一目標已經實現。如果有人感到冒犯，我們真的很抱歉。」

（金融時報）

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