戈蘭高地遇襲12死 以國揚言對黎宣戰 真主黨否認涉事 以軍炸7目標報復

遇襲球場位於戈蘭高地北部德魯茲（Druze）人聚居的小鎮邁季代勒舍姆斯（Majdal Shams）。邁季代勒舍姆斯是戈蘭高地4個小鎮之一，有約2.5萬名阿拉伯少數民族德魯茲人聚居。戈蘭高地的德魯茲人認為自己是敘利亞人，縱然在以色列擁有居住權，大多拒絕接受以色列公民身分。

以軍稱火箭伊朗製 真主黨指以方攔截肇事

球場襲擊釀成12人死亡，是以色列與巴勒斯坦武裝哈馬斯去年10月爆發戰事以來，以國北部邊境傷亡最嚴重襲擊。以國外交部稱真主黨「越過所有紅線」，並公布當中10名死者身分，他們介乎10至16歲。

以軍指火箭來自黎巴嫩南部的切巴（Chebaa）村以北地區，發言人哈加里前日稱，經鑑證顯示涉事的是伊朗製Falaq-1火箭；以國外交部稱真主黨是唯一擁有這武器的恐怖組織。哈加里續指負責民防的後方司令部指示不變；這顯示軍方預計以國各地形勢不會立即升級。

真主黨否認與事件有關，有真主黨成員向聯合國稱，爆炸是以色列的攔截火箭導致，以軍否認。不過英國廣播公司（BBC）報道，球場遇襲傷亡情况的相關報道出現之前，真主黨承認發動4次攻擊，其中一次是針對邁季代勒舍姆斯附近赫爾蒙山（Mount Hermon）山腰的軍事設施；真主黨曾表示上周六發射過一枚Falaq-1火箭攻擊以軍一個總部。

事發時正在美國訪問的以國總理內塔尼亞胡提早結束行程，周日返抵以色列，稍後召開安全內閣會議；他前日晚發聲明，稱以色列不會對此襲擊置之不理，真主黨將要付出從未試過的沉重代價。外長卡茨向美國政治新聞站Axios稱真主黨的襲擊越過所有紅線，以方將適當回應，又指以國正接近對真主黨和黎巴嫩爆發全面戰爭的時刻。

黎巴嫩周日呼籲國際調查誰要為襲擊負責，並警告不要大規模報復。

黎巴嫩籲國際調查 美稱不願衝突加劇

美國譴責襲擊，白宮國家安全委員會發言人稱美方鐵定支持以國安全，並堅定不移反對包括真主黨在內所有伊朗支持的恐怖組織。國務卿布林肯周日稱「一切迹象」表明真主黨是襲擊的幕後黑手，但同時表示美國不希望衝突進一步加劇。

以哈戰爭爆發後，以軍幾乎每日跟接壤北部的黎巴嫩真主黨衝突。有華府官員亦關注真主黨的攻擊會引發以色列跟真主黨的全面戰爭。聯合國前日就事件發聲明呼籲各方保持「最大程度克制」，指衝突擴大或引致整個地區陷入難以置信的災難。

內塔尼亞胡剛訪問美國。他在此次訪問中嘗試爭取支持，以應對以色列與伊朗「抵抗軸心」之間的對決。衝突與人道主義研究中心非常駐研究員拉巴尼（Mouin Rabbani）表示，這次襲擊很有可能引發升級，指內塔尼亞胡訪美期間可能已經得到美國默許。拉巴尼說：「以色列數月來一直在威脅要對黎巴嫩發動一次大規模進攻，以色列公衆也強烈感覺到政府應該在9月新學年開始之前解決真主黨的威脅。」

（BBC/路透社/法新社/以色列時報/國土報/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）