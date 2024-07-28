萬斯成最不受歡迎副總統提名人

嘲賀錦麗「無兒無女怪女人」

萬斯在2021年競逐參議員期間一段訪問內容，上周三起在網上再被翻出而引起非議。他當時指出美國由「一群無兒無女、生活悲慘的怪女人」所統治，他們「想使國家其他人跟着一同悲慘」。萬斯甚至還點名提及副總統賀錦麗、運輸部長布蒂吉格等民主黨政客。儘管賀錦麗是其丈夫兩個女兒的繼母，布蒂吉格也和同性配偶領養了孩子。這番言論更引起荷李活女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）等人的批評，就連保守派政治評論員拉倫也表示，萬斯的言論將贏不到郊區婦女的支持。

萬斯上周五拒絕道歉，稱其言論不是針對因各種原因而無孩子的人，而是批評民主黨「反家庭和不生養」的觀點。過去一周的民調也反映萬斯不受歡迎。CNN/SSRS上周四公布的民調顯示，萬斯在家鄉俄亥俄州的不支持度較支持度多16個百分點，放到全國，其不支持度亦較支持度多6個百分點，堪稱「史上最不受歡迎」的副總統提名人，民望甚至低過2008年「茶黨女王」佩林。

特朗普表明拒換人

共和黨部分議員已提出換走萬斯，尤其民主黨改由賀錦麗出選後。有學者指出，萬斯難以吸引獨立或中間派選民，惟特朗普上周四表示，萬斯「非常出色」，他不會撤換競選拍檔。

（Politico/CBNC/新聞周刊）