錯過國葬今訪越「補鑊」 布林肯印太行出師不利

這是布林肯任內第18次出訪印太，昨先在老撾萬象出席東盟外長會議，並在場邊會見中國外長王毅（相關新聞見A10）。布林肯此後行程包括越南、日本、菲律賓、新加坡和蒙古。其中在日、菲兩國，他會聯同防長奧斯汀舉行「2+2」會議。亞太助理國務卿康達上周三出席智庫活動時表明，美國致力在印太地區建立網格（latticework）體系，即「結合正式和非正式關係的連環相扣網絡」，推進美方區內利益。

承傳外交 應對特朗普回朝受關注

然而，美國大選在即，下屆政府會如何承傳現行外交政策，尤其是特朗普回朝的影響，目前仍難定論。儘管正是特朗普政府揭開美國印太戰略的序幕，但特朗普揚言重返白宮後擬重啟關稅戰，要求依賴美方安保的國家分擔更多軍事開支，甚至考慮減少以至撤走駐日、韓美軍，這些都惹來區內國家關切。華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻（Yun Sun）坦言布林肯此行任務艱巨，「因為區內國家包括中國，全都朝拜登政府之後（的局勢）考慮」。與此同時，區內國家也對美國印太外交的認真程度存疑，例如拜登去年放棄參與東盟峰會及緊隨的東亞峰會便惹來爭議。

由於總統拜登延至上周四才能跟以色列總理內塔尼亞胡見面，需要陪同拜登與會的布林肯不得不押後印太之行，無法趕及出席上周五阮富仲的國葬儀式。拜登政府印太戰略規劃負責人、副國務卿坎貝爾形容越南為印太地區「游離國家」，是美國重要拉攏對象，而阮富仲是越南近數十年最具影響力的領袖。目前負笈美國的越南青年學者武春康在社交平台X稱，越南網民對布林肯缺席頗有微言，點出美國是唯一未派高級別代表團到阮富仲葬禮的越南全面戰略合作伙伴。白宮上周五宣布，拜登指派布林肯率領包括美國駐越南大使克納珀以及康達的總統代表團訪越致哀。

（日經亞洲/紐約時報/華盛頓郵報）