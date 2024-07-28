德男遭白俄判死 電視認罪哭求朔爾茨救命

鏡頭前稱受烏指示謀恐襲鐵路

白俄聲稱30歲的克里格（Rico Krieger）去年秋天在烏克蘭情報部門的指示下前往該國，目的是在鐵路線上發動恐怖襲擊。在牢房內戴上手銬的克里格在片段中說：「（德國總理）朔爾茨先生，拜託，我還活着……還不算太晚……這是我一生中最大的錯誤。我毫無懸念地承認我的罪行……時間不站在我這邊。他們隨時可能執行判決。我每秒都在後悔我所做的事。」在17分鐘的片段中，克里格多次哭泣，而背景可以聽到俄語傳譯。

根據LinkedIn資料，克里格曾在德國紅十字會擔任醫療工作者，並在柏林的美國大使館擔任安全人員。德國紅十字會證實他曾在該組織工作，德國《每日鏡報》上周五引述他的前同事說，克里格曾向其告知被招募到烏克蘭，他們都以為他只是作為醫務人員前往當地。

克里格表示，他在新聞中得知俄軍侵烏後，決定為烏克蘭工作，其上級給了他一項在抵達烏克蘭前先在白俄執行的任務。節目聲稱他拍攝了幾個敏感地點的相片，然後在鐵路軌道旁放置一個裝有炸藥的背包引發爆炸。

報道稱，作為俄羅斯的親密盟友，白俄可能希望將克里格列入西方與俄羅斯之間持續幾個月的囚犯交換討論中，而克里格在電視上認罪似乎是為了向柏林施壓。

德國政府發言人霍夫曼上周五表示，朔爾茨「像整個政府一樣，對這些事件，特別是與死刑相關的事件感到擔憂」。

（衛報）