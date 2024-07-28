奧運揭幕連環失誤：指韓為朝倒掛五環旗

當韓國代表團乘船沿塞納河進場時，播報員分別用法語和英文介紹他們來自「朝鮮民主主義人民共和國」，即朝鮮國名。朝鮮代表團之後進場時，大會以朝鮮的官方名稱正確介紹。國際奧委會之後在社交平台的韓語官方帳戶發文道歉，稱「為開幕禮錯誤介紹韓國代表團深表歉意」。然而這個失誤令韓國政府和民眾大感不滿，韓國文化體育觀光部發聲明表示，對大會讀錯國名表示遺憾，副部長張美蘭已要求與國際奧委會主席巴赫會面討論事件。文觀部還要求外交部就此事向法國政府提出強烈抗議，韓國奧委會也計劃與巴黎奧組委及國際奧委會人員會面，表達抗議，要求採取措施避免類似事件再發生。

在各代表團進場後，於開幕禮尾段又再出現另一失誤。當象徵塞納河女神Sequana的騎師將奧運五環旗帶到特羅卡德羅廣場後，4名升旗手將五環旗升起，但旗幟在雨中揚開後，可見旗幟上下倒轉，象徵五大洲的彩色五環由原本「上三下二」變成「上二下三」。

法高鐵受襲未有組織認責

此外，在奧運揭幕前幾小時多條法國高速列車（TGV）路線遭破壞，暫未有人承認責任，但經過徹夜搶修，受影響路線昨日逐步恢復運作。法國國家鐵路公司（SNCF ）昨表示，東部高鐵路線的交通在早上6時半恢復正常，而北部、布列塔尼及西南高速線，平均有七成列車運作，但會有1至2小時延誤。當局預計鐵路服務周一將回復正常。

（法新社/路透社/獨立報）