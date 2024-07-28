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馬杜羅去留 勢牽動委國外交路線

【明報專訊】今屆大選的結果勢影響到委內瑞拉的外交路線。美國官員透露，倘若委內納拉總統馬杜羅確保選舉公平，拜登政府或會放寬制裁。西方傳媒則估計，如委內瑞拉由主張民主的反對派上台，跟中國和俄羅斯等的長久密切關係或將不再。

美官員：如委選舉公平 可放寬制裁

路透社上周五（26日）引述多名華府官員報道，美國拜登政府將視乎委內瑞拉大選，校準針對該國的制裁政策，目前如美企在未經美國財政部許可跟委內瑞拉國家石油公司（PDVSA），將被視為違法。華府官員表示，美方將視乎選後情况，基於自身外交政策目標，繼續評估和更新制裁政策，但如有選舉舞弊則可能追加新制裁。被問到美方會否撤銷針對馬杜羅的販毒刑事起訴，作為籌碼交換後者敗選時讓出權力，美國官員稱可考慮「促進和平轉移權力」的措施。

《紐約時報》指，最近三任美國總統對委內瑞拉的政策目標一致——以嚴厲制裁回應委國政府貪污、違反人權和反民主行徑。惟有別於特朗普強硬凍結委國政府在美資產，拜登政府以放寬制裁作誘因私下跟委方談判，獲部分專家讚揚助打下今次大選基礎，並為委國反對派注入動力。

美國之音則指，如馬杜羅成功再連任6年，將觸發更多委內瑞拉民眾逃亡到美國。BBC分析稱，查韋斯和馬杜羅等社會主義者執政25年以來，令委內瑞拉跟中國、俄羅斯、伊朗及古巴等美國對手建立起密切關係，但如民主反對派上台執政，或會扭轉跟這些國家的關係。

（路透社/美國之音/紐約時報/BBC）

相關字詞﹕美委關係 外交 2024委內瑞拉總統大選 委內瑞拉 拜登 美國

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