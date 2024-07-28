委內瑞拉大選 馬杜羅連任難認輸難 反對派勢盛 現政府三招干預選舉惹憂

投票由當地時間周日早上6時（本港時間下午6時）至傍晚6時（本港時間周一早上6時）進行，預計結果數日內出爐。本月初至月中的3個民調顯示，代表委內瑞拉統一社會主義黨（PSUV）的61歲現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro），支持度分別大幅落後由主要反對派聯盟「民主統一平台」（PUD）推舉的74歲退休外交官岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）59.8、34.5和47.1個百分點。

委內瑞拉石油蘊藏量全球最大，但馬杜羅2013年繼承病故總統查韋斯執政以來，繼續奉行左翼經濟政策，在缺乏投資、管理不善和國際制裁下，石油產出大跌，嚴重打擊經濟，該國正面臨糧食短缺、高通脹、醫療和教育系統崩潰等困境，過去10年有多達780萬國民為逃避經濟和政治危機而逃亡海外，佔2830萬人口的27.6%。

DQ對手 限海外票 阻國際監察

馬杜羅於2018年大選首度連任，但選舉結果被美國、加拿大，以及14個拉丁美洲國家形容為「不具認受性」。專家憂慮馬杜羅在選前處嚴重劣勢下，可能會拒絕承認今屆大選結果。國際傳媒指摘馬杜羅早已出手干預大選，首先，由其政權控制的最高法院今年1月禁止贏得反對派初選的前國會議員馬查多（Maria Corina Machado）出任公職，為期15年，馬查多親自挑選的繼任人、全國初選委員會前成員約里斯亦遭取消競選資格，民主統一平台最終派岡薩雷斯出戰。

其次，馬杜羅政府疑對海外投票設置諸多限制，不少委內瑞拉僑民稱到大使館登記做選民時，被要求出示長期的海外居留資格，但一些因人道理由移居西班牙的人士，其居留資格須每年更新，最終未能成功登記。路透社上周五報道，西班牙有近50萬委內瑞拉籍移民，但預計只有約2.5萬人能投票。

威脅倘反對派上台將觸發內戰

第三，委內瑞拉政府被指阻礙國際選舉監察，其中一班載有最少4名拉美國家前領袖代表團的航班，上周五遭委方拒絕入境而被迫滯留巴拿馬，要到這些區內領袖下機才獲放行。巴拿馬一度傳召委國外交人員要求解釋，委方拒絕承認「封鎖空域」。委內瑞拉當局又撤回歐盟派代表團到場監督大選的邀請。BBC上周五稱，目前只有4名聯合國觀察員及美國非政府組織卡特中心一些代表到委視察。

馬杜羅本月較早前警告，倘若反對派上台將觸發內戰，引致「血流成河」。他把反對派形容為「法西斯分子」，今年初競選時稱他們上台後會私有化醫療和石油產業，並「攤分民眾財富」。

各國敦促委內瑞拉舉行公平選舉，白宮國安會發言人柯比上周四稱密切注視委國大選情况，強調不能接受任何政治打壓和暴力。巴西總統盧拉早前勸告馬杜羅要「拿得起放得下」，如敗選便應退位。

（路透社/法新社/CNN/BBC/NPR）