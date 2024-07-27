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英警涉歧視濫暴 踢踩南亞裔漢頭部

【明報專訊】英國有警員周二（23日）在曼徹斯特機場拘捕一對南亞裔兄弟時，多次用腳踢和踩其中一人的頭，涉行使過度武力及被質疑有種族歧視，片段曝光後惹起軒然大波。被捕男子的律師周四稱被踢男子送院檢查發腦內有1個囊胞。事件觸發當地連續兩日示威，涉事警員周四被停職，警察行為獨立辦公室（IOPC）正調查事件。

曼徹斯特連續兩日示威

英國《每日郵報》指被捕的是25歲的阿馬德（Amaad Khan）及19歲的法希爾（Fahir Khan）兩兄弟。周三開始在網上廣傳的影片顯示，1名警員用右腳踢向法希爾的頭部，再用同一隻腳大力踏向他的頭。在附近椅上坐着、雙手舉高的阿馬德後來亦被同一警員毆打和噴胡椒噴霧。

報道引述接近該家庭的消息人士指，事件由兩兄弟嘗試保護其母親引起。他們的母親周二晚飛抵曼徹斯特，她在機上時曾與一名男乘客爭執。婦人稱在客運大樓等待取行李時，被該男子用手推車推撞，又向她說種族歧視用語，婦人及後向接機的兩名兒子訴說事件。婦人一名兒子後來跟該男子爭吵並有肢體衝突，警方接報到場。涉事家庭指全副武裝的警察隨後到來，1名警員出手打婦人的臉。大曼徹斯特警察局（GMP）則指警員最初接觸涉事家庭時受襲，3名警員送院，然而雙方說法均未有影片佐證。

涉事警停職 市長籲冷靜

兩兄弟的律師周四指法希爾獲釋後不適，入院檢查發腦內有囊腫。警員打人影片曝光後，觸發曼徹斯特周三及周四連續兩晚有人示威。網上流傳片段顯示，周三晚一間警局外至少100人高喊「大曼徹斯特警察局，真可恥」。

前倫敦警察廳總警司巴布（Dal Babu）在英國廣播公司（BBC）節目稱種族主義事件中有「重要作用」。涉事警員周四被停職，大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）呼籲民眾冷靜，而他已跟內政大臣顧綺慧及警察行為獨立辦公室（IOPC）開會討論相關影片，後者正調查事件。

（獨立報/CNN/每日郵報）

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