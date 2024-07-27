奧運揭幕前 法高鐵多線遭合謀破壞 需整個周末搶修 80萬人行程受阻

疑為激進左翼或環保人士所為

SNCF指肇事者破壞連接巴黎與里爾的北部線、來往波爾多的西面大西洋線，及來往斯特拉斯堡的東部線的信號裝置。針對來往南部馬賽的鐵路線的攻擊則失敗。法新社引述安全部門消息人士指，根據行動手法，初步懷疑是激進左翼或環保人士所為。

事件導致大批旅客滯留多個車站，SNCF呼籲公眾押後行程，又估計整個周末將有約80萬旅客受影響。在巴黎東站的39歲男子耶熱爾（Xavier Hiegel）稱打算周末回家，無法相信有人想破壞奧運，指奧運帶來就業機會，期望肇事者被繩之於法。

事發時正值奧運開幕在即，勢影響人們從法國各地前往巴黎，巴黎奧組委稱正與SNCF密切合作評估情况。一名來自尼日利亞的男子稱，為趕及攜家眷欣賞奧運開幕禮，不惜支付1200歐元（約1萬港元）乘的士從波爾多到巴黎。

施紀賢改乘飛機赴開幕禮

歐洲之星（Eurostar）鐵路昨表示，受事件影響，要取消當天約25%來往巴黎及英國倫敦的列車班次，周六及下周日（27至28日）亦會有相同安排，呼籲旅客盡可能押後行程。英國首相施紀賢原訂乘歐洲列車到法國出席奧運開幕禮，其後改搭飛機。歐洲之星表示，事件影響來往巴黎與比利時首都布魯塞爾的路線。

另外，鄰近法國、瑞士及德國三國邊境的巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場，周五早上在收到炸彈威脅後一度關閉及疏散民眾，到中午左右重開，航班升降逐步恢復正常。有機場空管人員稱，這次是自去年10月起的第7次警報。

巴黎大區議會主席佩克雷斯（Valerie Pecresse）稱事件並非巧合，是企圖破壞法國穩定。總理阿塔爾接受電視台訪問時拒絕猜測誰是幕後黑手，但表示調查工作已開始，呼籲所有人保持警覺。他又指留意到這次行動是早預謀、經過策劃協調，指肇事者知道要攻擊什麼地方。他在社交平台X發帖表示：「我們的情報機構和執法部門正在全力追查並將和懲罰這些犯罪行為的肇事者。」

體育部長烏迪亞—卡斯特拉指事件令人震驚：「針對奧運就是針對法國。」

法國傳媒另報道，今年5月8日奧運聖火抵達南部城市馬賽，準備開始在法國傳遞聖火時，當局在普羅旺斯地區艾克斯附近的馬賽—巴黎TGV鐵路線發現4個瓶子，檢察部門循「燃燒裝置」方向調查。

相對於巴黎因開幕儀式而封城，但法國其他地方的保安工作相較寬鬆。以色列外長卡茨周四去信法國外長，提醒稱伊朗支持的組織或在巴黎奧運期間對以國運動員和以國遊客構成潛在威脅。

以國選手收威脅信息 資料被上網

以國駐法國大使館及後表示，有在巴黎的以國選手在社交網站上收到威脅信息，個人資料被放上網；有以國傳媒引述以色列國家網路安全局指，有黑客開設社交媒體帳號，在網上發布以國運動員的個人資訊，又向代表團成員們發送威脅信息；當局指正與以國國家檢察官辦公室的網絡部門合作打擊這些帳號。

（路透社/法新社/BBC/中央社）