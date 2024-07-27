兩大民調收窄與特朗普落差 賀錦麗暫為民主黨「止血」

《紐約時報》/錫耶納學院民調顯示，由賀錦麗對壘特朗普的支持度表現比此前拜登好，其中她在潛在選民之間的支持度達47%，僅落後48%特朗普一個百分點；而在登記選民之間的支持度，賀錦麗以46%落後48%特朗普兩個百分點。對比之下，拜登本周較早前在上述兩項同類支持度調查中，分別大幅落後特朗普6個百分點和9個百分點。

游離州挽劣勢 奧巴馬終表態支持

位於波士頓的愛默生學院民調機構周四發布的民調顯示，賀錦麗在亞利桑那、喬治亞、密歇根、賓夕法尼亞和威斯康星5大游離州，已為民主黨收窄落後特朗普差距，其中二人在威斯康星州支持度皆為47%（見另圖）。

上述《紐時》/錫耶納學院民調亦顯示，賀錦麗在30歲以下選民和拉美裔選民之間，皆獲得約六成支持。賀錦麗周四開設TikTok社交平台帳戶，被指欲透過網絡迷因（Internet memes）爭取Z世代（1990年代中後期至2010年出生）年輕人的支持。

奧巴馬昨終在社交平台X發文，稱自己與夫人米歇爾本周初致電賀錦麗，告訴對方獲得他們夫婦二人「全面支持」，呼籲網民加入支持她。奧巴馬在電話中告訴賀錦麗：「我們這次通電話是要表達，對妳的支持讓米歇爾和我再自豪不過，而且也會盡我們所能讓妳在這場選舉勝出，進入（白宮總統辦公室）橢圓形辦公室。」

賀錦麗宣布頂替拜登參選後，多名民主黨重量級人馬和元老紛公開支持她，惟奧巴馬遲遲未表態，一度令外界質疑他屬意以公開競爭方式決定黨內總統候選人提名資格。奧巴馬和米歇爾兒的支持，除了可能幫助激發並延續賀錦麗陣營的能量，也有助籌款，而這同時顯示奧巴馬很可能在賀錦麗正式獲得提名後幫她站台。

賀錦麗前天表示，自己準備好跟特朗普辯論。特朗普日前稱自己不滿意美國廣播公司（ABC）的作風，「不太想出席」該傳媒機構預定在9月10日舉行的電視辯論。賀錦麗諷刺特朗普這是在「打退堂鼓」。

晤以總理促盡快同意停火

多次為巴勒斯坦人發聲的賀錦麗，周四在白宮跟訪問華盛頓的以色列總理內塔尼亞胡會面，呼籲以方盡快同意拜登所推動的以哈停火協議，她會後強調，自己及美方不會對加沙民眾的苦難麻木和保持沉默。

（紐約時報/中央社/國會山莊報）