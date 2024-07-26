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無國界醫生助重開加沙醫院 前線情緒需支援

【明報專訊】以哈戰事持續超過9個月，多間醫療設施受到軍事行動波及下，人道危機亦持續惡化。無國界醫生（MSF）5月決定協助重開曾是以軍行動目標的納賽爾醫院，有份參與行動的助產士蘇衍霈稱不僅平民在戰爭中受害，MSF醫護無一不是承受着失去親友的傷痛下提供服務。

當地孕婦營養不良 胎死腹中常見

世衛指截至本月15日，加沙36間醫院有32間被破壞，20間已停止服務。無國界醫生助產士蘇衍霈5月參與重開納賽爾醫院服務的工作，她擔任助產經理，負責重開醫院產科病房，並提供情緒支援及性暴力的護理服務。她稱當地孕婦都面對營養不良或因生活環境差而染病等問題，導致胎死腹中的個案不時出現。她又指戰火令民眾情緒受壓，亦加劇性暴力問題，受害人當中不乏兒童，例如曾治療過1名遭性侵的3歲女童。

MSF團隊在當地提供精神情緒支援服務，她指令人傷心的是當她稱要為民眾提供情緒支援時，很多同事都指自己亦有需要支援。蘇衍霈憶述某次與一名醫生交談時，對方說因為她的頭髮而想起自己女兒，方知對方在戰事中失去3名女兒。

蘇衍霈稱團隊人員5月初到醫院重啟服務，同月8日就迎接首名嬰兒出生。她稱嬰兒是MSF團隊一名醫生的孩子，該醫生本來育有3兒，都在戰事中喪生。

明報記者

（以色列-哈馬斯戰爭）

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