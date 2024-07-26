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以總理美國會演說 強調美以同仇敵愾

【明報專訊】到訪華盛頓的以色列總理內塔尼亞胡周四（25日）會見美國總統拜登，他前一天在杯葛與抗議聲中，於美國參眾兩院聯席會議上發表演說，為以軍在加沙戰爭辯護並爭取美國支持，強調美以同仇敵愾，但未具體談到以哈停火談判。

內塔尼亞胡在演說中，將加沙戰爭描繪為一場與伊朗代理人的戰爭，強調不惜一切取得勝利以保護美以兩國，「我們不僅保護自己，也在保護你們（美國）……我們的敵人就是你們的敵人，我們的戰鬥就是你們的戰鬥，我們的勝利也將是你們的勝利」。他呼籲美國加快軍援以色列，盡快結束加沙戰爭，並有助防止中東地區爆發更廣泛戰爭。

他沒詳談加沙人道危機及停火協議，但闡述了戰後加沙的構想，認為要建立一個非軍事化及去激進化的加沙，「加沙應有一個由巴人管理、不尋求摧毁以色列的文人政府」。

39議員缺席抗議

為抗議以軍在加沙造成大量平民傷亡，至少39名國會議員缺席內塔尼亞胡的演說，大部分為民主黨人，包括眾議院前議長佩洛西。本身是巴勒斯坦移民後代的民主黨眾議員塔萊布更在內塔尼亞胡演說時，高舉寫有「戰爭罪犯」及「犯種族滅絕罪」的牌子。在國會外，大批民眾示威抗議以軍濫殺加沙平民，他們高叫：「內塔尼亞胡，你不能躲，你犯下種族滅絕罪。」警方施放胡椒噴霧驅散群眾。

（衛報/金融時報）

相關字詞﹕美國 以色列 內塔尼亞胡 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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