拜登稱交棒新一代為「拯救民主」

拜登在白宮橢圓形辦公室發表長11分鐘演說，表示自己任內的政績值得連任，但為了捍衛民主決定退選，「我尊敬這個職位，但我更愛我的國家。擔任你們的總統是我畢生的榮幸，但在捍衛岌岌可危的民主，我認為這比任何頭銜都重要……我相信美國正處於一個轉折點，這是歷史上的罕見時刻之一，我們現在做出的決定，將決定我們國家與全球未來數十年的命運，美國將必須在往前邁進或走回頭路、希望與仇恨、團結與分裂之間作出抉擇」。

為讓國家團結向前邁進

他在演說中雖沒提及特朗普，但明顯暗批後者一旦重返白宮，將威脅民主，「沒有任何事能阻撓我們拯救民主，包括個人的雄心。因此我決定往前邁進的最佳方式是交棒給新一代。這是團結我們國家的最佳途徑」。他表示，現在正是聆聽「年輕新聲音」的時間和場合。他讚揚副總統賀錦麗「經驗豐富、堅毅、有能力」，是國家的領導者，「現在選擇權在於你們──美國人民」。

餘下半年任期的他，強調會專注做好總統的工作，包括降低生活成本、促進經濟增長、實現加沙停火及釋放人質等，他還首次公開確認會推動最高法院改革，形容這「對美國民主至關重要」。他沒詳述改革計劃，但傳媒早前報道拜登考慮為最高法院大法官任期設限及制定道德規範。

拜登決定不再競逐連任，標誌他在華府半個世紀的公職生涯開始走向終結，他在演說中說：「能為這個國家服務50多年是我一生的榮幸……世界上沒有其他地方能讓一個出身於賓夕法尼亞州斯克蘭頓和特拉華州克萊蒙特的口吃小孩，有一天能坐在橢圓形辦公室的書桌後面，但我就在這裏。」

（紐約時報/金融時報）