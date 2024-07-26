逾25萬張門票未售 體育盛事帶動經濟受質疑

「封城」減遊客 餐廳7月生意跌一半

法國巴黎中小企游說機構CPME負責人科昂—哈達德表示，當地部分餐廳7月生意額大跌一半，表示雖有心理準備奧運期間地鐵關閉及交通管制會令送貨和人流受影響，但未料國內外遊客人數只跟預期相距甚遠。受通脹和能源成本上升，酒店商會和其他游說組織更估計餐飲以外的行業營業額下降70%，呼籲政府提供新冠疫情期間同類的財政援助。多間航空公司此前已警告奧運會影響一般遊客到訪巴黎的意欲。

另一方面，巴黎奧組委雖指「已出售或認購」885萬張門票，破歷屆紀錄，但英國《金融時報》分析表示，截至本周二仍有271,637張門票在官方二手門票網站上重新放售，包括男子100米短跑決賽，以及4000張開幕禮門劵。

巴黎不少酒店和出租公寓今年初已開始減價促銷，目前酒店入住率已達76%，比去年同期上升近3個百分點，業界期望奧運能助長營業額2至3個百分點。當地各行業期望奧運開幕後，長遠生意會有所回升。法國國家統計部門估算，舉辦奧運將為第3季度GDP帶來0.3個百分點增長，但科昂—哈達德坦言，「短期內看不到經濟振興的勢頭」。

（金融時報）