巴黎綠色奧運開幕 碳足迹擬減半 低碳方法建兩新場館 官方電動氫能車減排

西方傳媒報道，據估算倫敦奧運所涉及的碳足迹有330萬噸，而里約奧運則高達360萬噸，巴黎奧組委今年設定目標，把今屆奧運的碳排放比過往歷屆減低最少50%。巴黎奧運共35座場館中，只有一座水上體育館和一座羽毛球和韻律體操賽事場館是新建，主辦方稱它們以「低碳建築方法」建成，包括用木材取代高碳的混礙土，場內座椅則由本地的循環再用塑膠廢料所造。所有場館利用可再生能源發電，泳池則用電子數據中心運行所散發的熱能加熱和保持池水溫度。

奧運村用紙板牀 廢棄物料搭建枱椅

奧運村沿用2020東京奧運同類的紙板牀，此外，咖啡枱和椅子分別以廢棄的羽毛球和水瓶蓋搭建。提供予觀眾和工作人員餐點，比起倫敦和里約奧運的植物食材比率增加一倍，且爭取所有食材中八成用上法國本地農產品，以減少交通運輸，賽場之一的巴黎協和廣場更將只提供素食。

另一奧運主要碳排放來源在於交通，尤其今屆巴黎奧運主要目標吸引全球民眾到場觀賽。主辦方料交通所帶來的碳足迹將佔整場活動的四分之一。除奧運官方車隊將主要用電動車出行外，亦安排公共交通來往場館，巴黎市政府亦建貫通全市的60公里長單車徑，方便環保出行。奧組委亦已說服比利時、德國、荷蘭、瑞士和英國5個周邊國家代表團，乘搭火車到巴黎。

國際奧委會（IOC）主席巴赫周二接受英國廣播公司（BBC）專訪時強調，氣候變化對體育和人類生活而言都是「極為嚴重的威脅」，強調必須「在減碳，以及舉辦奧運能帶來和平、健康和世界團結之間取得平衡」。路透社指，巴黎出於政治及文化上自發，而非因法規要求而尋求舉辦綠色奧運，更屬難得。

熱浪下奧運村被迫加裝冷氣

不過環保奧運亦面臨諸多挑戰：受夏季熱浪影響，原擬為環保不設冷氣的奧運村，已臨時加裝2500部冷氣機，以確保所有房間保持合適溫度，不會影響比賽公平。另外，環保組織Break Free From Plastic最近把奧運主要贊助商可口可樂公司評為「世界主要塑膠污染源頭」，巴赫指可口可樂將為巴黎奧運提供噴泉式飲料機，可減塑高達五成。惟法國《世界報》稱，仍有40%飲品以非循環再用膠樽出售。

（BBC/路透社/The Conversation）