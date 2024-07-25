以總理美國會演說 多名民主黨議員抵制

內塔尼亞胡美東時間下午2時（本港時間今晨2時）演說，聚焦協調以美兩國應對中東動盪局勢，及呼籲對支持巴人武裝哈馬斯及黎巴嫩真主黨的伊朗採取更強而有力行動。然而多名民主黨議員，包括猶太裔議員，計劃缺席演說，參議員范霍倫稱人們不想向內塔尼亞胡及其極端主義聯盟發出支持信號。

同日華盛頓數千巴人示威

在演說同日，華盛頓將有數千計巴勒斯坦人參與反對以哈戰事的「憤怒日」示威。示威主辦者稱，人們將發聲明指美國不歡迎像內塔尼亞胡般的戰犯。

內塔尼亞胡周五晤特朗普

另外，內塔尼亞胡周四將與總統拜登見面，周五再轉往佛州跟共和黨總統候選人特朗普會面，將是特朗普離開白宮後兩人首次會面。特朗普近月公開及私下批評內塔尼亞胡。內塔尼亞胡正尋求修復與特朗普關係，試圖透過非正式管道與對方重建溝通途徑。

（華盛頓郵報/衛報/BBC/以色列郵報）