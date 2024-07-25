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賀錦麗副手成焦點 游離州長參議員3熱門

【明報專訊】美國副總統賀錦麗基本上鎖定民主黨總統候選人提名，其競選拍檔人選成為焦點。《金融時報》周二（23日）引述民主黨的重量級金主報道，賀錦麗的副手熱門人選包括賓夕法尼亞州長夏皮羅、亞利桑那州聯邦參議員凱利，及北卡羅萊納州長庫珀。他們除了各自跟賀錦麗關係密切，亦來自游離州分。

奧巴馬顧問作品格審查

報道引述消息指，華爾街的支持者傾向支持夏皮羅（Josh Shapiro）或庫珀（Roy Cooper），而荷李活的民主黨金主則推動凱利（Mark Kelly）。曾在奧巴馬政府任職司法部長的霍爾德（Eric Holder）正對三人進行品格審查。霍爾德是美國首名黑人司法部長，被認為是奧巴馬信任的顧問。

庫珀跟賀錦麗曾經同期擔任州總檢察長，同樣曾任州總檢察長的夏皮羅跟賀錦麗認識近20年，而賀錦麗又跟凱利夫婦關係密切。

報道指51歲的夏皮羅得到很多華爾街金主青睞，認為他能為賀錦麗爭取贏得賓夕法尼亞州起關鍵作用；有捐款人指夏皮羅年輕、充滿活力，「是明顯的選擇」。

凱利也獲荷李活及華爾街很多民主黨頂級金主支持，他們都欣賞凱利曾作為美國太空總署（NASA）太空人的個人經歷，以及他在亞利桑那州的聲望。然而有捐款人關注夏皮羅在政府缺乏足夠經驗；同時凱利一旦成為副總統，就要放棄他目前的參議院議席，可能讓民主黨失去在參院失去一席。

賀錦麗定調選戰「自由與混亂抉擇」

路透社和民調機構Ipsos在拜登退選後的民調顯示，賀錦麗支持度有44%略領先特朗普的42%，但其他民調則指特朗普較有優勢。另外，賀錦麗周二到游離州分威斯康星出席鎖定提名後首場總統競選集會，將她與特朗普間選戰定調為「在自由與混亂之間抉擇」，誓言美國人不會回到特朗普任內混亂局面。

（金融時報/衛報/BBC/路透社）

相關字詞﹕美國民主黨 美國 賀錦麗（Kamala Harris） 2024美國總統大選

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