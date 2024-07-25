紐護理機構涉虐待性侵 70年來受害人達20萬

當局調走施虐者掩飾罪行

新西蘭皇家調查委員會在2018年展開調查，周三公開長達3000頁調查報告，指出1950年至2019年間，在國營和宗教團體營運的照護機構生活過的逾65萬人中，有至少20萬兒童、青少年及弱勢成年人，遭受過不同形式的虐待，例如強姦、絕育、電擊、使人痛苦且無法動彈的戊二醛（paraldehyde）注射，惟政府沒適時制止，官員和宗教領袖只調走施虐者掩飾和否認有罪，使很多受害者至死都未能討回公道。

報告道：「那些受照顧的兒童、年輕人、成人，遭到難以想像的身體、情緒、精神和性虐待，嚴重受剝削和忽視。國家與宗教營運的護理中心……虐待與忽略情况普遍。」報告稱，由於紀錄散失、缺損及篡改，難以知道真實受害人數，但受害者包括精神病患或身體殘障人士，而毛利族原住民尤其容易受到虐待。在教會經營的孤兒院受虐者湯普森向調查委員會說：「晚上修女們會把我的衣服脫掉，讓我臉朝下，把我綁在上，用皮帶鞭打我，打到我皮開肉綻，幾個星期都無法坐下」；也有受害者憶述8歲時在奧克蘭寄宿學校被職員毆打和性侵的經歷。

總理道歉承諾改革

報告提出138項建議，要求糾正歷史錯誤和保護今後在照護機構人士的安全，呼籲總理、宗教領袖、公共服務領袖等公開道歉及追究責任。總理拉克森（Christopher Luxon）稱，發表報告標誌新西蘭「黑暗而悲傷的一天」，他預計政府將要賠償數十億紐元。政府周三承諾今年底前提出補救計劃，11月12日正式道歉。倖存者代表表示希望政府盡快公布補償機制。

（路透社/RNZ）