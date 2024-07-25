明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

紐護理機構涉虐待性侵 70年來受害人達20萬

【明報專訊】新西蘭皇家調查委員會周三（24日）向國會提交調查報告，指出在過去70年，有至少20萬人在國營與宗教團體管理的照護機構遭到不同形式的虐待，包括強姦、電擊或絕育等。總理拉克森昨代表政府道歉和承諾改革。

當局調走施虐者掩飾罪行

新西蘭皇家調查委員會在2018年展開調查，周三公開長達3000頁調查報告，指出1950年至2019年間，在國營和宗教團體營運的照護機構生活過的逾65萬人中，有至少20萬兒童、青少年及弱勢成年人，遭受過不同形式的虐待，例如強姦、絕育、電擊、使人痛苦且無法動彈的戊二醛（paraldehyde）注射，惟政府沒適時制止，官員和宗教領袖只調走施虐者掩飾和否認有罪，使很多受害者至死都未能討回公道。

報告道：「那些受照顧的兒童、年輕人、成人，遭到難以想像的身體、情緒、精神和性虐待，嚴重受剝削和忽視。國家與宗教營運的護理中心……虐待與忽略情况普遍。」報告稱，由於紀錄散失、缺損及篡改，難以知道真實受害人數，但受害者包括精神病患或身體殘障人士，而毛利族原住民尤其容易受到虐待。在教會經營的孤兒院受虐者湯普森向調查委員會說：「晚上修女們會把我的衣服脫掉，讓我臉朝下，把我綁在上，用皮帶鞭打我，打到我皮開肉綻，幾個星期都無法坐下」；也有受害者憶述8歲時在奧克蘭寄宿學校被職員毆打和性侵的經歷。

總理道歉承諾改革

報告提出138項建議，要求糾正歷史錯誤和保護今後在照護機構人士的安全，呼籲總理、宗教領袖、公共服務領袖等公開道歉及追究責任。總理拉克森（Christopher Luxon）稱，發表報告標誌新西蘭「黑暗而悲傷的一天」，他預計政府將要賠償數十億紐元。政府周三承諾今年底前提出補救計劃，11月12日正式道歉。倖存者代表表示希望政府盡快公布補償機制。

（路透社/RNZ）

相關字詞﹕宗教團體 虐待 道歉 歷史傷痛 原住民 新西蘭

上 / 下一篇新聞