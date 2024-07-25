馬克龍稱「奧運政治休戰」 左翼不滿阻組政府

中間派政黨在國會選舉中議席大減後，總理阿塔爾及其內閣上周總辭獲馬克龍批准，但同意以看守政府形式留任，直至新總理誕生。法國政治傳統上，總統會任命一名能在國會中獲得多數支持的總理，但目前沒有任何政黨擁過半議席，左翼聯盟「新人民陣線」（NPF）在國會577席獲182席成為第一大黨，可優先推舉總理人選。經過幾周協商，新人民陣線周二提名知名度不高的37歲經濟學家、現任巴黎市政府財政及採購部門主管卡斯泰為總理候選人。卡斯泰畢業於有政經領袖搖籃之稱的國家行政學院，但沒有政黨背景，她曾反對馬克龍提高退休年齡的改革法案。

稱奧運結束前不任命新總理

就在新人民陣線推舉總理人選後一小時，馬克龍接受法國電視台訪問，被問到卡斯泰現獲推選，他是否會給左翼聯盟籌組政府的機會，他沒直接回答：「問題不在於名字，問題在於國會中能組建何種類型的多數，以建立一個穩定的政府。當然我們必須專注在奧運上，直到8月中為止，在此之前我們不會改變現况，因為這會造成混亂。」馬克龍稱由於國會沒任何政黨獲得大多數議席，尚未確定哪個政黨有資格推舉總理，他強調將尋求任命一名「盡可能獲得最廣泛支持」的總理。新人民陣線成員批評馬克龍的決定，是試圖「取消國會選舉結果」。

馬克龍在國會選舉後，曾呼籲達成廣泛的「執政協議」，結束政治僵局。他敦促新人民陣線中的中間偏左社會黨及保守派的共和黨，與其所屬的中間派合組政府，但遭社會黨拒絕，該黨堅持馬克龍必須允許國會最大黨新人民陣線組建政府。

（金融時報/BBC）