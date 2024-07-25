馬克龍稱「奧運政治休戰」 左翼不滿阻組政府

【明報專訊】在本月初結束的法國國會選舉中贏得最多議席的左翼聯盟經過多周協商，周二（23日）提名不為人熟悉的經濟學家卡斯泰（Lucie Castets）為總理候選人，但一小時後，總統馬克龍在電視訪問中呼籲「奧運政治休戰」，表示在8月中巴黎奧運結束前不會任命新政府，以免在這項體育盛事舉行期間造成「混亂」，惹來左翼聯盟不滿。
中間派政黨在國會選舉中議席大減後，總理阿塔爾及其內閣上周總辭獲馬克龍批准，但同意以看守政府形式留任，直至新總理誕生。法國政治傳統上，總統會任命一名能在國會中獲得多數支持的總理，但目前沒有任何政黨擁過半議席，左翼聯盟「新人民陣線」（NPF）在國會577席獲182席成為第一大黨，可優先推舉總理人選。經過幾周協商，新人民陣線周二提名知名度不高的37歲經濟學家、現任巴黎市政府財政及採購部門主管卡斯泰為總理候選人。卡斯泰畢業於有政經領袖搖籃之稱的國家行政學院，但沒有政黨背景，她曾反對馬克龍提高退休年齡的改革法案。
稱奧運結束前不任命新總理
就在新人民陣線推舉總理人選後一小時，馬克龍接受法國電視台訪問，被問到卡斯泰現獲推選，他是否會給左翼聯盟籌組政府的機會，他沒直接回答：「問題不在於名字，問題在於國會中能組建何種類型的多數，以建立一個穩定的政府。當然我們必須專注在奧運上，直到8月中為止，在此之前我們不會改變現况，因為這會造成混亂。」馬克龍稱由於國會沒任何政黨獲得大多數議席，尚未確定哪個政黨有資格推舉總理，他強調將尋求任命一名「盡可能獲得最廣泛支持」的總理。新人民陣線成員批評馬克龍的決定，是試圖「取消國會選舉結果」。
馬克龍在國會選舉後，曾呼籲達成廣泛的「執政協議」，結束政治僵局。他敦促新人民陣線中的中間偏左社會黨及保守派的共和黨，與其所屬的中間派合組政府，但遭社會黨拒絕，該黨堅持馬克龍必須允許國會最大黨新人民陣線組建政府。
（金融時報/BBC）
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